Independiente se lava las manos tras la tragedia: “Que el argentino no vuelva a quedar a merced de los violentos”

Independiente y Universidad de Chile enfrentarán un expediente disciplinario abierto por la Conmebol tras los trágicos incidentes ocurridos en Avellaneda. Los registros golpearon al fútbol sudamericano, mientras todo indica que las consecuencias serán severas.

Por otra parte, las reacciones y descargos continúan. A primera hora de este sábado, a más de dos días de los graves hechos, Independiente volvió a enviar un mensaje institucional. A través de un video compartido en sus redes sociales, el Rojo insistió en culpabilizar a los hinchas de la U. Y si bien hubo una autocrítica, fue mínima.

“El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros en la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir. Una noche que debía ser de fútbol terminó convertida en una pesadilla”, comienza señalando la narración del registro audiovisual.

El video señala puntualmente a los forofos azules, acusados como los máximos responsables por el Rojo: “Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas. Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente. El estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes”.

Incluso, desde Independiente catalogaron los hechos como algo planeado: “Durante el primer tiempo se solicitó la suspensión del encuentro, pero el partido siguió a pesar de la violencia en la Tribuna Sur Alta. Los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron. Independiente quedó solo, como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas”, continuó.

Mínima autocrítica

Recién ahí comenzó una crítica a los graves incidentes criminales cometidos por la parcialidad del Rojo, que terminó con una serie de fanáticos chilenos lesionados, algunos de gravedad. Sin embargo, no hubo un mea culpa por las fallas organizacionales del encuentro.

“A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo, para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo”, indicó el video.

“Lo que debía ser una fiesta del fútbol se transformó en caos y miedo. Hubo agresiones, hubo heridos y hubo dolor. También hubo dignidad, hubo socios y socias que se ayudaron entre sí, desconocidos, que se protegían mutuamente de los escombros y las butacas que caían cobardemente desde la tribuna. Hubo médicos, socorristas y empleados que actuaron de inmediato para asistir a cada lesionado”, siguió el registro.

“El 20 de agosto quedará como uno de los días más tristes de la historia del fútbol argentino y sudamericano. Pero será una oportunidad para que de acá en adelante, nunca más un hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”, cerró.