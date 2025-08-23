SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Tranco de campeón: Coquimbo Unido le quita el invicto de local a Audax y estira su ventaja en la cima de la Liga de Primera

Los piratas dieron un paso más hacia la gloria. Con gol de Sebastián Cabrera, superaron por la mínima a los itálicos, en La Florida. El sólido elenco de Esteban González le saca nada menos que 12 puntos a Universidad de Chile, su escolta.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Tranco de campeón: Coquimbo Unido le quitó el invicto de local a Audax Italiano. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Quien hubiese imaginado, a principio de año, que un partido trascendental para la definición del título iba a ser entre Audax Italiano y Coquimbo Unido. Pero la tabla de posiciones no miente y ambos elencos son animadores de la Liga de Primera. Los piratas, que están en la pole position en la pelea por el título, dieron un paso más hacia la gloria. Con fútbol y overol, como acostumbra, le ganaron por la cuenta mínima a los itálicos.

El súper líder del Torneo Nacional llegó a La Florida con la opción a la mano de estirar su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Un triunfo los podía dejar nada menos que con 12 puntos de distancia sobre Universidad de Chile, que postergó su encuentro ante Everton tras la barbarie ocurrida en Avellaneda. La expectativa es creciente en la Región de Coquimbo ante la oportunidad de alcanzar una inédita estrella en la máxima categoría. Por lo mismo, una nutrida barra aurinegra se hizo presente en el reducto floridano.

Los antecedentes daban cuenta de un encuentro parejo. El Audax de Juan José Ribera llegó al partido invicto como local (siete triunfos y tres empates en 10 partidos), mientras que los pupilos de Esteban González son el mejor visitante del campeonato (23 puntos en 10 cotejos, hasta antes de hoy).

El arranque del duelo tuvo un par de llegadas en ambas áreas, lo que era un buen presagio para el resto del compromiso. Sin embargo, quedaría solo en buenas intenciones. El primer periodo entregó en juego intenso, con paridad en el trámite, aunque con escasas emociones en los arcos. Tanto Eduardo Vargas en los verdes, como Cecilio Waterman en los filibusteros, no eran actores principales, al no recibir balones con cierta ventaja.

Los 45′ iniciales finalizaron con un tiro al arco por cada lado (poco para las expectativas que habían en el partido) y con una alta posesión de Audax, equipo que está acostumbrado a no tener tanta tenencia y ser más directo en sus transiciones.

El complemento tuvo a un visitante más activo en materia ofensiva. En ese sentido, Matías Palavecino, el talentoso número 10 que tiene Coquimbo Unido, intentó varias veces dar con el marco para inquietar al eficiente Tomás Ahumada. En los 54′, el volante argentino probó pero se fue desviado. Luego, en los 59′, intentó nuevamente, no obstante su remate también no dio con la portería.

Con un trámite tan parejo y sin goles en el marcador, el desenlace estaba totalmente abierto. Podía suceder cualquier cosa en la cancha artificial del Bicentenario de La Florida, aunque sí eran los piratas quienes hicieron mayor mérito en el segundo periodo. En los 78′, se produjo el éxtasis coquimbano. Sebastián Cabrera, quien había reemplazado a Benjamín Chandía, abrió la cuenta. Apareció por el segundo palo y se lanza, para conectar con la zurda un centro de Cristián Zavala y derrotar a Ahumada.

A los aurinegros les basta con un gol para bajar la persiana y cuidar la ventaja. El líder mantiene su tranco ganador, alimentando cada vez más el sueño de ser monarca. Coquimbo llega a los 50 puntos, estirando a 12 la distancia con el segundo (la U). Además, alcanzó su novena victoria consecutiva en Primera División, aumentando el récord del club (que superó en la fecha anterior, contra Everton). Sencillamente, es una campaña de campeón.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalCoquimbo UnidoAudax ItalianoLiga de PrimeraAudax Italiano vs Coquimbo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

El regreso de Karl Ove Knausgård: una novela de ideas con preguntas sobre la muerte, la ciencia y la familia

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

El día después de Marcel

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala
Chile

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

PS responde a Mulet y defiende acuerdo unitario de listas parlamentarias del oficialismo

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

El día después de Marcel
Negocios

El día después de Marcel

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

En vivo: Universidad Católica se enfrenta a Unión Española en el nuevo Claro Arena
El Deportivo

En vivo: Universidad Católica se enfrenta a Unión Española en el nuevo Claro Arena

Tranco de campeón: Coquimbo Unido le quita el invicto de local a Audax y estira su ventaja en la cima de la Liga de Primera

Segundo título consecutivo: Antonia Vergara vuelve a consagrarse en el W15 de Santiago

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

El regreso de Karl Ove Knausgård: una novela de ideas con preguntas sobre la muerte, la ciencia y la familia

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles
Mundo

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo