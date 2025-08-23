Tranco de campeón: Coquimbo Unido le quita el invicto de local a Audax y estira su ventaja en la cima de la Liga de Primera

Quien hubiese imaginado, a principio de año, que un partido trascendental para la definición del título iba a ser entre Audax Italiano y Coquimbo Unido. Pero la tabla de posiciones no miente y ambos elencos son animadores de la Liga de Primera. Los piratas, que están en la pole position en la pelea por el título, dieron un paso más hacia la gloria. Con fútbol y overol, como acostumbra, le ganaron por la cuenta mínima a los itálicos.

El súper líder del Torneo Nacional llegó a La Florida con la opción a la mano de estirar su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Un triunfo los podía dejar nada menos que con 12 puntos de distancia sobre Universidad de Chile, que postergó su encuentro ante Everton tras la barbarie ocurrida en Avellaneda. La expectativa es creciente en la Región de Coquimbo ante la oportunidad de alcanzar una inédita estrella en la máxima categoría. Por lo mismo, una nutrida barra aurinegra se hizo presente en el reducto floridano.

Los antecedentes daban cuenta de un encuentro parejo. El Audax de Juan José Ribera llegó al partido invicto como local (siete triunfos y tres empates en 10 partidos), mientras que los pupilos de Esteban González son el mejor visitante del campeonato (23 puntos en 10 cotejos, hasta antes de hoy).

El arranque del duelo tuvo un par de llegadas en ambas áreas, lo que era un buen presagio para el resto del compromiso. Sin embargo, quedaría solo en buenas intenciones. El primer periodo entregó en juego intenso, con paridad en el trámite, aunque con escasas emociones en los arcos. Tanto Eduardo Vargas en los verdes, como Cecilio Waterman en los filibusteros, no eran actores principales, al no recibir balones con cierta ventaja.

Los 45′ iniciales finalizaron con un tiro al arco por cada lado (poco para las expectativas que habían en el partido) y con una alta posesión de Audax, equipo que está acostumbrado a no tener tanta tenencia y ser más directo en sus transiciones.

El complemento tuvo a un visitante más activo en materia ofensiva. En ese sentido, Matías Palavecino, el talentoso número 10 que tiene Coquimbo Unido, intentó varias veces dar con el marco para inquietar al eficiente Tomás Ahumada. En los 54′, el volante argentino probó pero se fue desviado. Luego, en los 59′, intentó nuevamente, no obstante su remate también no dio con la portería.

Con un trámite tan parejo y sin goles en el marcador, el desenlace estaba totalmente abierto. Podía suceder cualquier cosa en la cancha artificial del Bicentenario de La Florida, aunque sí eran los piratas quienes hicieron mayor mérito en el segundo periodo. En los 78′, se produjo el éxtasis coquimbano. Sebastián Cabrera, quien había reemplazado a Benjamín Chandía, abrió la cuenta. Apareció por el segundo palo y se lanza, para conectar con la zurda un centro de Cristián Zavala y derrotar a Ahumada.

A los aurinegros les basta con un gol para bajar la persiana y cuidar la ventaja. El líder mantiene su tranco ganador, alimentando cada vez más el sueño de ser monarca. Coquimbo llega a los 50 puntos, estirando a 12 la distancia con el segundo (la U). Además, alcanzó su novena victoria consecutiva en Primera División, aumentando el récord del club (que superó en la fecha anterior, contra Everton). Sencillamente, es una campaña de campeón.