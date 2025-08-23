En vivo: Audax Italiano enfrenta a Coquimbo Unido en duelo decisivo por el liderato de la Liga de Primera
Los itálicos deben ganar si quieren seguir a la caza del puntero, mientras que los piratas pueden ampliar su ventaja en la cima. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
A. Italiano 0-0 Coquimbo U.
Los 11 del líder.
La formación del local.
El partido se jugará en el Bicentenario de La Florida y Audax no ha perdido de local.
¿Cómo van en la tabla? Coquimbo marcha primero con 47 unidades y Audax es tercero con 37 prositivos.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Audax Italiano y Coquimbo Unido por la Liga de Primera.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
