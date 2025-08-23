La tajante postura de Alianza Lima: “Si se le dan los puntos a la U, quedaría un precedente terrible”

Luego de abrir un expediente tras los graves incidentes ocurridos entre Independiente y Universidad de Chile, que obligaron a la cancelación del partido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol debe determinar las consecuencias.

El ente rector del fútbol sudamericano presentará las imputaciones a ambas escuadras, que deberán realizar sus descargos. A su vez, el organismo programó los cuartos de final del certamen continental.

Alianza Lima mira de reojo, pues el elenco peruano es el rival de cualquiera de los dos equipos que avance de fase, si es que alguno lo hace. Que ambos sean eliminados del torneo es una posibilidad y en caso de ser así, los dirigidos por Néstor Gorosito accederían directamente a las semifinales.

Precisamente esa fue la opción por la que se decantaron en el conjunto incaico. Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú (antes Fondo Blanquiazul), principal acreedor del club, se refirió a los trágicos hechos ocurridos en Avellaneda.

“En primer lugar, quisiera transmitir en nombre de toda la familia aliancista nuestra solidaridad con las familias de esta tragedia. Nada justifica actos violentos, menos los acontecimientos ocurridos en Avellaneda. Realmente estamos muy consternados, nos apena muchísimo, porque esto enluta al fútbol a nivel mundial”, comenzó señalando en el programa “Milagros Leiva, entrevista”, del canal Willax.

“Es un horizonte complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la CONMEBOL va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo”, añadió.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, principal acreedor de Alianza Lima. Foto: La República.

¿Alianza Lima a semifinales?

Zúñiga continuó con su análisis y aseguró que ambos elencos deberían ser eliminados. “En el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos y, con la reacción de los hinchas argentinos, terminó en esta tragedia“, señaló.

El dirigente peruano fue tajante ante la posibilidad de que la U salga bien parada del fallo: “Si se le dan los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la Conmebol es difícil”.

Por otra parte, Zúñiga reconoció que le gustaría tener una revancha ante el cuadro azul, recordando su polémica eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores 2010. “La verdad es que nosotros estamos esperando el fallo. En lo personal, nos hubiera gustado jugar. Alianza Lima es un equipo al que le gusta jugar, tenemos 16 partidos internacionales, son hechos históricos sin precedentes. Estábamos prestos a jugar, inclusive, hay una revancha histórica con la U. de Chile”, finalizó.

“Ya lo dijo el profesor Gorosito, este equipo da para soñar, un equipo con una mentalidad muy fuerte y ya lo demostró, nos ilusiona a todos los aliancistas. Esta tragedia nos genera sentimientos encontrados, porque nos hubiera gustado que no ocurriera y pasáramos jugando, que es lo que este equipo merece”, sentenció.