El Deportivo

A la espera de lo que suceda con Independiente y la U: Conmebol programa los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Este viernes, el Departamento de Competiciones del ente afincado en Luque dio a conocer el fixture de la siguiente etapa, pendiente de la decisión respecto al cruce entre argentinos y chilenos. Los juegos de ida serán en la semana de Fiestas Patrias.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, durante la noche del miércoles en Avellaneda. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Quedan muchos resabios del inconcluso partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que quedó como cancelado a raíz de los gravísimos incidentes sucedidos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El devenir de la suerte de argentinos y chilenos, desde lo estrictamente futbolístico, está en manos de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

La Conmebol abrió un expediente disciplinario a ambos equipos, por los serios sucesos acaecidos durante la noche del miércoles, en Avellaneda. La lista de imputaciones es más fuerte y extensa en el caso del Rojo, el anfitrión del partido. En el caso de la U, es menos drástico, sin embargo también queda expuesta a sanciones de parte del ente con sede en Luque.

Mientras se aguarda por la decisión de los Órganos Judiciales de la Conmebol, respecto a los castigos y a lo que sucederá con la eliminatoria (la ventaja en el marcador global es de los azules por 2-1), este viernes se conoció la programación de los cuartos de final de la Sudamericana. El cuadro que espera por la determinación del órgano rector encabezado por Alejandro Domínguez es Alianza Lima, que se metió en la ronda de los ocho mejores tras superar a la Universidad Católica de Ecuador.

Sea cual sea el que avance (si así lo determina la Conmebol), esta serie de cuartos se abrirá en Perú. La ida quedó programada para el jueves 18 de septiembre (en plenas fiestas patrias), en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. La vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre. Todo esto está supeditado a la resolución que se determine tras los incidentes en Buenos Aires.

Los cuartos de la Copa Sudamericana arrancarán el martes 16 de septiembre, con el duelo entre Lanús y Fluminense, en Argentina. Para el miércoles 17 quedaron las otras llaves: Bolívar - Atlético Mineiro e Independiente del Valle - Once Caldas. La semana siguiente será para las revanchas. Cabe recordar que la final del certamen será en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

En el mismo periodo se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores. El martes 16 de septiembre comenzarán con el cruce argentino entre Vélez y Racing, en Liniers. Las otras llaves son River Plate - Palmeiras, Liga de Quito - Sao Paulo, y Flamengo - Estudiantes.

