En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

Alexis Sánchez volvió a entrenar con sus compañeros el pasado sábado 16 de agosto , tras semanas de incertidumbre. En Italia se hablaba de una nueva chance entre el delantero chileno y el club que le abrió las puertas en Europa. Sin embargo, la incertidumbre vuelve a aparecer.

Tras siete días de convivencia, la relación entre el tocopillano y su entrenador, Kosta Runjaic, no mejoró y todo indica que delantero no seguirá en el cuadro bianconero. “La institución quiso volver a intentarlo con Alexis y, lamentablemente, el resultado no fue el esperado. La ruptura entre el jugador y el equipo es definitiva y ahora empiezan a surgir dudas sobre su futuro“, informó Mondo Udinese. El sitio, asociado al prestigioso diario La Gazzetta Dello Sport, basó su información en un gesto más que explícito, el formado en Cobreloa no fue anunciado en la presentación de la plantilla para esta temporada. “La confirmación oficial se produjo durante la presentación del club esta viernes en el Estadio BluEnergy. Se anunció la plantilla completa, excepto el brasileño Brenner (cedido a la MLS) y, sobre todo, el chileno“, describió el portal.

La mención a Colo Colo

Lo más sorprendente de la publicación es la mención a los albos entre los interesados por el goleador histórico de la Selección. “La sensación es que en Udinese no lo liberarán (le queda un año de contrato), por lo que cualquier interesado en Sánchez debe llegar a un acuerdo con los Bianconeri. Los equipos más interesados parecen ser el Fenerbahce y Colo Colo“, detalló el medio citado.

El problema para un eventual interés albo es que el libro de pase de la Liga de Primera ya está cerrado y el Niño Maravilla solo podría jugar en este torneo si es que el Cacique acredita que tiene un jugador incapacitado por lesión para los próximos meses y logra cerrar la operación antes del miércoles a las 23:59 horas, pues ahí se cierra el plazo para dicha ventana.

Además, tal como publicó El Deportivo, Sánchez quiere continuar su vida en el Viejo Continente pues quiere seguir compitiendo al más alto nivel y buscar el mejor entorno para su novia y el hijo que ambos esperan desde hace unas semanas.