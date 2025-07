DT chileno asume la proyección del Udinese: “A Damián Pizarro le ha costado adaptarse; Alexis quiere más protagonismo”

Julio Gutiérrez (45 años) celebra su asunción como entrenador del equipo Primavera del Udinese. “Es un salto grande. Antes había estado trabajando tres años como ayudante. Era uno de los objetivos pasar a ser el primer técnico. Se dio la posibilidad. Es una responsabilidad enorme”, resalta a El Deportivo el exdelantero, quien en Chile defendió a Unión Española y Universidad Católica. Su relación con el equipo italiano partió como futbolista. Lo ficharon en 2000. El Preolímpico de Londrina, en el que Chile logró su clasificación a los Juegos de Sidney, sirvió como vitrina.

El exdelantero establece sus objetivos con mesura, sin proyectarse mucho más allá. Resalta que el paso que está dando es suficientemente relevante. “Primero apunto a partir bien, a hacer un excelente año. Los resultados se dan cuando uno hace las cosas bien. El primero objetivo es ese, hacer un gran año en lo personal. Dar el máximo de mi primera capacidad para ayudar a los jugadores. Que comprendan mi estilo de juego, mi filosofía. Estoy orientado a eso este año”, establece.

Julio Gutiérrez crece en el Udinese: “Damián Pizarro no va a marcar diferencias por lo físico; a Alexis, la gente lo quiere”

¿El club tiene un sistema de juego base para las categorías o el entrenador cuenta con la suficiente autonomía para decidir?

Hay autonomía. Un tiempo se manejó que se jugara el 3-5-2, como hacía el primer equipo, pero ahora decidimos nosotros, porque se entendió que el sistema va de la mano del estilo de jugador que tienes. Forzar a un jugador puede ser más perjudicial. El club, además, está viendo que cuando se manejan más sistema de juego, más comprendes y estarás mejor preparado.

Ya no podrá trabajar con chilenos. Damián Pizarro está pasado en edad.

A no ser que el Udinese lo pida o mande un jugador pasado de la edad porque necesitan minutaje. A veces es porque vienen saliendo de alguna lesión y necesitan jugar. Está la excepción, para tomar ritmo. Puede pasar durante el año que pueda venir Damián.

A Pizarro le ha costado. ¿Cómo lo ve para este año?

El año pasado tuvo muchas dificultades. Hubo varias cosas en su contra. Llegó lesionado, a operarse de un quiste óseo, se perdió la pretemporada. Vino a jugar con nosotros, a agarrar rodaje. Le fue difícil adaptarse al fútbol italiano. Este año partió con el primer equipo. Está en la pretemporada, en Austria con ellos. Espero que este año sea mejor para él. Será difícil, porque Udinese tiene muchos delanteros de buen nivel. La va a tener que luchar. Si no, está la posibilidad de salir a préstamo, también.

Damián Pizarro, en el Udinese.

¿Ha hablado con él? ¿Lo ha aconsejado?

La única vez que tuve contacto con él fue cuando vino a jugar con la Primavera. Lo vemos a veces. Cuando nos cruzamos, nos saludamos. Le di los mismos consejos de siempre: tener paciencia, entrenarse al máximo, aprender el idioma. Son cosas que ayudan. Fueron los mismos que me dijeron cuando llegué. Eso le transmití. Es un compatriota, un chico joven.

¿Cómo los recibió?

Tuvo la educación de escuchar, de atender el consejo. No es que nos juntamos, tampoco. Pudimos conversar, comentar algunas cosas. Me pidió consejos y se los di. Es un chico bastante respetuoso, buena onda.

¿Cómo lo ve físicamente? ¿Está listo para dar el salto?

Acá hay mucha gente grande como él. A nivel físico son todos iguales, bestias. Son físicos imponentes. Entonces, no es un tema físico, sino de adaptación al juego, a la táctica. El físico puede contar hasta un cierto momento. Igualmente, como te digo, lo conozco poco. Acá no existe esa relación entre el primer equipo y las categorías inferiores que se produce en Chile. Tenemos poca comunicación. Los vemos cuando pasan y nos saludamos. No es mucho más.

El otro chileno del club es Alexis Sánchez. ¿Qué se dice de él?

Él va a comunicar donde va. Acá no sabemos nada. No está entrenando con el equipo. Seguramente estará. La gente a Alexis lo quiere. Los hinchas. Solo que a lo mejor no se siente en su momento de volver a estar, porque tuvo problemas para jugar. Quiere mucho más protagonismo. No sé si habrá hablado con el técnico. Depende de ellos. A mí, me gustaría que estuviera acá.

