Entrenador del Udinese carga contra Alexis Sánchez en medio de la pretemporada.

Alexis Sánchez sigue sin saber donde jugará durante la próxima temporada. El Niño Maravilla tiene contrato vigente con el Udinese, pero está lejos de seguir en el club. Ahora, esto es reconocido por el propio entrenador del cuadro friulano, Kosta Runjaic, quien fue crítico con el chileno.

“La idea de traerlo a Údine la temporada pasada fue brillante. Desafortunadamente, no funcionó por varias razones, empezando por su lesión. Tengo la responsabilidad de pensar en grande, y tomé una decisión técnica sobre él. No creo que vuelva a ser nuestro jugador, pero nunca digas nunca”, lanzó.

En esa línea, expuso que sus expectativas no se cumplieron pese a las constantes peticiones del formado en Cobreloa de sumar más minutos. “Creemos que el impacto que tuvo en nosotros no fue suficiente, y un jugador como él espera jugar siempre. Pero no puedo ofrecerle eso”, dijo.

Alexis Sánchez no sabe donde continuará su carrera.

Por otro lado, director general del elenco de albinegro, Franco Collavino, instó a Sánchez a conversar con los dirigentes. “Nos reuniremos pronto con Sánchez para aclarar la situación. Simplemente diré que será necesario que haya una aclaración entre las partes pronto por el bien de todos”, comentó.

“Que se quede o no dependerá de las circunstancias que se presenten. Nadie aquí olvidará jamás lo que ha hecho por esta camiseta, y siempre será respetado. Como dije, nuestro objetivo es encontrar una solución que lo satisfaga a él, a nosotros y a la afición. Hay una relación especial entre él y los dueños”, añadió.

Los trabajos del Udinese comenzaron el 3 de julio, sin embargo Sánchez contaba con una excepcionalidad para integrarse el día 10. Algo que tampoco ocurrió. El diario Gazzettino dio a conocer que el chileno conversó por teléfono con el dueño del club, Gino Pozzo, quien le concedió más tiempo de vacaciones a la espera de definir la situación del jugador, que aspira a tener más continuidad de la que tuvo en el curso pasado.

“Es un gran jugador, afectado por una larga lesión. Regresó en diciembre. Se comportó como un profesional. Sigue siendo nuestro. Si quiere venir...”, dijo el director deportivo del Udinese, Gokhan Inler, quien, además, fue compañero del nortino en la primera etapa del tocopillano en el equipo.

El goleador histórico de la Roja juega al misterio. Lo más reciente de su parte fue una publicación en su cuenta de Instagram. “Un abrazo grande a toda la afición y a todos los friulani. Siempre he estado disponible para el Udinese desde el primer día”, posteó el atacante, mientras leía un periódico local que hablaba sobre la “intriga chilena”, por su situación y la de Damián Pizarro.