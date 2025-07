El artículo que le permite a Eduardo Vargas firmar por seis meses en Audax Italiano

Futbol, conferencia de prensa Club Nacional de Futbol. El nuevo refuerzo de Club Nacional Eduardo Vargas es presentado en conferencia de prensa en el Parque Central Montevideo, Uruguay. Focouy/Photosport Football, Club Nacional de Futbol Conference Club Nacional’s new reinforcement, Eduardo Vargas, is presented at a press conference at the Parque Central Montevideo Uruguay. 27/1/2025 Focouy/Photosport

FOCOUY/PHOTOSPORT