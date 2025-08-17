SUSCRÍBETE
El Deportivo

Los piratas van por todo el tesoro: Coquimbo Unido logra su octavo triunfo seguido y le saca nueve puntos a la U

El líder del fútbol chileno da un nuevo paso hacia la gloria. Derrotó por 2-1 a Everton, con goles de Manuel Fernández y Matías Palavecino, para estirar su ventaja respecto al equipo de Gustavo Álvarez. Los aurinegros establecieron un nuevo récord de triunfos consecutivos.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Coquimbo Unido venció a Everton y le saca nueve puntos a la U. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

La ilusión es absoluta en Coquimbo Unido. Producto de una campaña con tintes históricos, tiene la primera opción para ser el campeón de Primera División, algo que sería inédito para la institución. Este domingo dio un paso más hacia la gloria al superar 2-1 a Everton. Considerando la derrota de Universidad de Chile con Audax Italiano, ahora hay nueve puntos de distancia entre el primero y el segundo.

Sabiendo de la caída de los azules en el Estadio Nacional, el cuadro de Esteban González tenía la chance ideal para alargar su distancia en el liderato. Los números estaban de su lado, considerando que llegaron invictos como local en la Liga de Primera 2025: seis triunfos y tres empates en nueve partidos (21 puntos de 27). Por el otro lado, unos irregulares ruleteros necesitaban salir airosos del Francisco Sánchez Rumoroso para alejarse de la zona roja.

Más allá de las bajas de Alejandro Camargo y Francisco Salinas, Coquimbo tuvo el retorno de tres titulares: Manuel Fernández, Juan Cornejo y Matías Palavecino. El regreso del 10 argentino hizo que Benjamín Chandía volviera a jugar por fuera, a diferencia de lo que realizara ante Cobresal.

Una de las características del puntero es que no se trata de un equipo que guste de una alta posesión del balón. Prefiere ser más directo. Aquello no lo pudo manifestar en el primer tiempo, que dejó poco para ambas trincheras. A Coquimbo le costó crear, ante un Everton que se cerraba bien. De hecho, la participación de Ignacio González durante los 45′ iniciales fue escasa.

Lo más profundo del local fue un gol anulado a Chandía en los 43′, por un fuera de juego de Cristián Zavala, quien asistía en la jugada. Puede ser por tensión, o quizás nerviosismo, al estar con la opción histórica de un título inédito, pero a Coquimbo le costó fluir en la primera mitad. Palavecino, su valor más creativo, no estaba lo suficientemente preciso. Aquello cambió después, con más espacios.

A la hora de destrabar algún partido, el líder tiene una arma: la pelota detenida. En el segundo lapso, los coquimbanos encontraron la llave. Por arriba. En los 50′, luego de un córner, Zavala saca un centro desde la derecha y Manuel Fernández cabecea con total libertad para batir a González. La apertura de la cuenta y una explosión contenida para los hinchas filibusteros.

Duró poco la ventaja. Fernández pasó de héroe a villano, porque cometió un claro penal sobre Emiliano Ramos. Ni reclamó. Este regalo para los viñamarinos lo aprovechó Sebastián Sosa Sánchez, para colocar el 1-1, desde los 12 pasos, en los 59′.

Con la igualdad, la distancia entre el puntero y su escolta quedaba en los siete puntos. Pero luego volvería a ser de nueve. Zavala fue uno de los valores más claros en ofensiva para el local, por ambas bandas. Asistió en el primer gol y también lo haría para el segundo. Tras un desborde del ex Colo Colo, Matías Palavecino capturó el balón para convertir en los 68′.

Con el resultado a su favor, Esteban González y su cuerpo técnico optó por bajar la cortina y proteger la ventaja. Precisamente, una de las mejores facetas de Coquimbo Unido es su trabajo defensivo.

Los aurinegros siguen con su andar impecable. Lograron su octava victoria consecutiva en Primera División, estableciendo una nueva marca para el club. Superó el récord de siete triunfos al hilo que se construyera en 1991, con José Sulantay en la banca. Pero el dato más importante para Coquimbo es que lidera con 47 puntos, nueve más que la U. El escenario es inmejorable para hacer historia en 2025.

