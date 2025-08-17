SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

A las puertas de la gloria: Joaquín Niemann pierde el título del LIV Golf en la última jornada ante un sublime Jon Rahm

En una definición impactante con el español, el chileno no pudo hacer historia y se quedó al borde de obtener el campeonato general del certamen de capitales saudíes. Segunda corona consecutiva del vasco, ambas precisamente ante el nacional. Mito Pereira, en tanto, será relegado.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Joaquín Niemann cayó en una definición de infarto ante Jon Rahm. (Photo by Mateo Villalba/LIV Golf). Mateo Villalba/LIV Golf

Joaquín Niemann rozó la gloria. El talagantino se quedó al borde de su consagración en el LIV Golf y conseguir un hito histórico para el deporte chileno. No pudo revalidar su favoritismo en Indianápolis y acabó a las puertas del título de la temporada 2025 tras caer en una definición de infarto ante un intratable Jon Rahm.

El nacional completó una ronda de 66 impactos y firmó una papeleta acumulada de -17, culminando como T4. El vasco, en tanto, sacó a relucir su experiencia y realizó una brutal remontada para coronarse, con una tarjeta de -22 (perdió el desempate en el playoff). Sumó 226,16 puntos ante los 223,66 de Joaco. Este domingo realizó un total de 10 birdies, un eagle y sufrió solo un bogey. Realmente impresionante.

El chileno llegó a la última fecha del certamen de capitales saudíes con una ventaja de 12,27 puntos (208,43 sobre 196,16) sobre Jon Rahm, su más cercano perseguidor. Justamente, el español fue quien le arrebató el título en 2024. Un año después, fueron los mismos protagonistas quienes definieron el certamen. ¿El ganador?, el mismo.

La estrecha diferencia entregó caminos claros para Niemann. Sabía lo que debía hacer para consagrarse. Ganar en Indianápolis, lógicamente, era la opción más lógica. Ser segundo también le valía. Pero si no, le bastaba con terminar más arriba que el vasco. De hecho, incluso estando por debajo habían fórmulas que le servían. Para el propio LIV, Joaco era el claro favorito con un 86,1% de posibilidades ante 13,9% del hispano, quien brilló por su consistencia.

Los cinco trofeos en el año respaldaban al nacional. Gran Bretaña, Adelaida, Singapur, Ciudad de México y Virginia lo tuvieron como vencedor. Por otra parte, Rahm llegó a Indianápolis sin haber ganado ninguna fecha del torneo, pero su regularidad le permitió pelear y quedarse con el título nuevamente. Y pese a forzar un playoff con el colombiano Sebastián Muñoz al igualar en la cima, este último fue quien se quedó con el título en el certamen disputado en territorio estadounidense.

Un cierre de infarto

Luego de un retraso de una hora por las condiciones climáticas, ambos saltaron en el mismo grupo al campo de The Club at Chatham Hills y fueron acompañados por el también español David Puig. Este último, al igual que Niemann, eran T3 con una tarjeta de -12. Rahm, en tanto, era noveno con -11.

Y como era de esperar, la definición fue de infarto. El vasco se puso por encima tras dos birdies en sus primeros dos golpes. Joaco respondió con un descuento en el tercero, igualando todo. Ninguno le dio un respiro al otro.

En la sexta bandera, el talagantino sufrió con un bogey, pero reaccionó rápidamente en la siguiente, protagonizando uno de sus grandes momentos con un eagle. Momento clave para poner tranquilidad ante un Rahm que seguía a lo suyo, enlazando birdies. Ya llevaba cuatro.

En el noveno hoyo volvieron las complicaciones. A un nuevo bogey de Niemann se sumó otro birdie del vasco, apretando todo. En ese momento, el nacional era campeón con una diferencia ínfima: 220,41 puntos contra 220,16. Era un final fotográfico. No obstante, otro descuento del español en el décimo le permitió asaltar el liderato.

220,16 del hispano contra 218,66 del chileno, a falta de ocho banderas por disputar. Nada estaba definido, el título podía ser para cualquiera. No obstante, otro descuento del español en el décimo le permitió asaltar el liderato. Joaco recuperó la cima con un birdie en la bandera 11. Todo se definió golpe por golpe. Un mínimo tropiezo podía significar la coronación de su rival.

No obstante, Rahm dio un golpe a la mesa en el hoyo 13. Con un eagle se instaló como T1 junto a Dustin Johnson y Sebastián Muñoz. Se metió en la pelea por el título en Indianápolis, algo que había sido relegado a un segundo plano por la lucha por el campeonato regular. Niemann también descontó y era T6, pero se estaba quedando corto.

El chileno volvió a ser puntero por un momento, pero por un fallo del vasco, que sufrió con un bogey en la bandera 14. Era tercero ante el T6 del nacional, pero subió un puesto por un tropiezo de Johnson. Ambos eran T2. El final fue realmente emocionante.

En el hoyo 15, ambos completaron un birdie, lo que parecía encender todo aún más, pero un nuevo descuento del hispano comenzó a sentenciar las aspiraciones de Joaco. Rahm cerró con dos birdies más y abrochó su coronación sin haber ganado ningún evento del LIV Golf.

Pereira, relegado

Mito Pereira, en el otro extremo, también sufrió. Al pircano no le dieron los números para alcanzar la salvación. Pese a tener una buena jornada, lograr siete birdies y solo un bogey, no fue suficiente. El chileno sufrirá la relegación en el LIV Golf.

Su tarjeta de -8 no sirvió para abrochar su permanencia. El nacional llegó a la última fecha a un puesto de la salvación. En Indianápolis finalizó T35, lo que se tradujo en un lugar 51° en la general. Necesitaba meterse entre el top 20 para escalar en la tabla anual. Los 48 mejores retuvieron su estatus para la temporada siguiente. Los que están por debajo, como él, quedaron fuera para 2026. A fin de año, deberá que disputar una Q-School (una clasificación) para retomar su lugar en la gira.

Más sobre:GolfLIV GolfPolideportivoJoaquín NiemannLIV Golf 2025LIV Golf de IndianápolisJon Rahm

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Confirman detención de dos sujetos vinculados a encerrona contra el fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén

Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”

UDI insistirá con indicación que exime del pago de contribuciones a beneficiarios de la PGU

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Fin de semana largo: Carabineros cifra 330 accidentes de tránsito y 10 personas fallecidas

Lo más leído

1.
Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

2.
Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

3.
Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Repasa la jornada en la que Joaquín Niemann intentó quedarse con el título del LIV Golf

Repasa la jornada en la que Joaquín Niemann intentó quedarse con el título del LIV Golf

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

Confirman detención de dos sujetos vinculados a encerrona contra el fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén
Chile

Confirman detención de dos sujetos vinculados a encerrona contra el fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén

UDI insistirá con indicación que exime del pago de contribuciones a beneficiarios de la PGU

Fin de semana largo: Carabineros cifra 330 accidentes de tránsito y 10 personas fallecidas

La musa de las oficinas top en Chile
Negocios

La musa de las oficinas top en Chile

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Los dilemas de la definición programática de Jeannette Jara

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado
Tendencias

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado

Los 6 errores en la cocina que pueden causar intoxicación alimentaria

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

A las puertas de la gloria: Joaquín Niemann pierde el título del LIV Golf en la última jornada ante un sublime Jon Rahm
El Deportivo

A las puertas de la gloria: Joaquín Niemann pierde el título del LIV Golf en la última jornada ante un sublime Jon Rahm

El duro recado de Gustavo Álvarez al plantel de la U: “No podemos estar nueve años sin salir campeón”

La reflexión de Eduardo Vargas tras anotarle a la U en el Estadio Nacional

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”
Mundo

Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato

Elección presidencial en Bolivia: reportan explosión en cercanías de local de votación de candidato Andrónico Rodríguez

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot