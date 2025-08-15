Dueño del mayor contrato en la historia del golf: quién es Jon Rahm, la estrella que amenaza a Joaquín Niemann en el LIV

Joaquín Niemann vive las horas más importantes de su carrera. Desde el 15 de agosto arrancará el LIV Golf Indianápolis, el último de la temporada, en donde el chileno, dominador este año en la competencia saudí con cinco triunfos, va por la gloria, la que le otorgaría un bono de 18 millones de dólares, el premio individual más grande otorgado por cualquier competencia. Sin embargo, en la nuca le respira el español Jon Rahm, quien para muchos es hoy el mejor del circuito, un viejo conocido que ya le ha hecho vivir momentos amargos.

Después de lo sucedido en Chicago, en donde el talagantino fue de menos a más en sus actuaciones, Niemann quedó con 208,41 puntos contra 196,16 de Rahm, quien, pese a que sigue sin ganar esta temporada, ha mostrado una regularidad que lo mantiene con buenas chances: fue 11 veces top 10, con tres segundos puestos, específicamente en Riad, Valderrama y en el mencionado Chicago.

No obstante, la primera opción es para Niemann, que para quedarse con el ansiado anillo de lujo, el premio que se otorga al campeón individual, deberá ganar el torneo o finalizar más arriba en la tabla que el español para coronarse en la temporada.

El europeo va a meter presión. Joaco lo sabe y no considera cambiar de estrategia: “No pienso en especular, quiero salir a ganar. Enfrentarme a un jugador como Jon me obliga a dar lo mejor de mí. Si quiero ganarle, tengo que jugar mi mejor golf”, dice en la previa.

¿Quién es Jon Rahm?

Jon Rahm nació en Barrika, en uno de los municipios del País Vasco, el 10 de noviembre de 1994. Es hincha del Athletic Club de Bilbao, club en donde trabajó su abuelo Sabin. Su apellido proviene de antepasados suizos.

Comenzó su carrera profesional en 2016, luego de liderar durante 60 semanas el World Amateur Golf Ranking. Poco a poco comenzó a ganarse un espacio en la consideración de los expertos y en 2020 ocurrió un momento clave: ganó el Memorial Tournament y alcanzó el primer lugar en la clasificación mundial del PGA, con lo que desplazó a un consagrado como Rory McIlroy. Con esto, se convirtió en el segundo golfista español en alcanzar este sitial después de Severiano Ballesteros.

Foto: Hawkins/Getty Images/AFP

La carrera de Rahmbo, como le apodan, continuó en ascenso. En 2021 levantó el Abierto de Estados Unidos y en 2023 se quedó con tres trofeos del PGA Tour, en donde destaca el Genesis Invitational. Su espectacular performance esa temporada, sumado a su talento y gran competitividad, despertó el interés del incipiente LIV Golf.

El mayor contrato de la historia

En diciembre de ese año, la liga saudí tomó la decisión de ir a fichar al nacido en Barrika. Sin embargo, para sacarlo del PGA Tour, en donde ya era uno de los máximos exponentes, la negociación no iba a ser fácil. Aunque para el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), propietarios del torneo, el dinero no es un problema y le ofrecieron el contrato más alto en la historia del deporte: 550 millones de dólares.

Ante esa oferta, Jon Rahm firmó y se transformó en una de las estrellas que abandonó el tradicional PGA Tour para recalar en la liga saudí. Ahí sus éxitos no tardaron en llegar, los que se cruzaron en el camino de Joaquín Niemann.

Un viejo conocido

La lucha por el título entre el Vasco y Joaco no es algo nuevo. El año pasado, Rahm se quedó con su primera temporada individual de LIV Golf en una estrecha lucha contra el chileno, la que, al igual que ahora, se decidió en la última jornada.

Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Este año, Niemann ha sido el gran protagonista del circuito con cinco triunfos, contra cero del europeo. Sin embargo, el sistema de puntuación y la regularidad de Rahmbo, mantienen aún todo por definir. “Creo que probablemente deberían tener más puntos para ganar. Eso sería genial, en mi opinión. Pero podría ser al revés el año que viene, y probablemente no gane, no lo sé, y aún tengo la oportunidad de ganar en los dos últimos torneos; lo acepto”, dijo el talagantino.

Por su parte, Jon Rahm intenta mentalizarse en Indianápolis, aunque reconoce en Joaco a un gran contrincante: “Es un competidor fantástico y una gran persona. Ganar cinco veces en un año es increíble. Mi reconocimiento para él. Admiro su juego. Es un placer verlo jugar al golf. Espero poder elevar mi nivel para competir más a menudo con él y, tal vez, robarle alguna de esas victorias”.