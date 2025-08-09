El estratosférico bono que ganará Joaquín Niemann si se corona campeón del LIV Golf

Joaquín Niemann tiene la gran posibilidad de coronarse por primera vez como campeón de la temporada del LIV Golf. Para ello, solo debe sumar 2,37 puntos más que su más cercano perseguidor, Jon Rahm, para ganar la temporada.

En lo que va de temporada, el chileno se coronó en Australia, Singapur, Ciudad de México, Virginia y Reino Unido, acumulando el estratosférico monto de US$ 20 millones en premios (US$ 4 millones por cada título), sin contar lo obtenido en sus otras seis actuaciones ni los resultados por equipos.

En Estados Unidos no solo tiene la oportunidad de sumar otros US$ 4 millones más, sino que además si logra ganar la temporada, se quedará con un premio de US$ 18 millones, el premio individual más cuantioso en el mundo que ofrezca cualquier circuito, además de un lujoso anillo de diamantes. El segundo del año se queda con la no despreciable cifra de US$ 8 millones.

Y si bien ya es el deportista que más ganancias suma en el mundo durante esta temporada, Joaco podría seguir estirando esta diferencia en un ranking donde aparecen los golfistas Scottie Scheffler y Rory McIlroy, además de los tenistas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Las astronómicas cifras responden a la irrupción de una competición íntegramente financiada por capitales del Fondo Soberano de Arabia Saudita, el mismo que suma activos tasados en más de 950 mil millones de dólares y que financia otros circuitos, como el Tour Asiático.

Solo por firmar el LIV y salir del PGA, el más tradicional en la historia de este deporte, Niemann se embolsó alrededor de 100 millones de dólares, en agosto de 2022, un contrato récord para cualquier deportista nacional.

Difícil estreno

En el Bolingbrook Golf Club, Niemann y Rahm comenzaron en el mismo grupo, que completó Bubba Watson. Eso sí, la suerte de los dos principales aspirantes a la corona fue absolutamente dispar. Mientras el español comenzó con un bogey y se recuperó rápidamente para entrar en el grupo de avanzada, el chileno tuvo una primera mitad del recorrido desastrosa, principalmente por sus errores desde el tee al no poder controlar las distancias.

Un bogey en el tercer hoyo hacía presagiar que la jornada no sería sencilla. Esta sensación se confirmó de la peor forma en la octava bandera, cuando encajó un triple bogey, que lo relegó a las últimas posiciones de la tabla.

En la segunda parte de la ronda, Niemann entró un poco más en sintonía con su juego y consiguió sus primeros dos birdies de la ventosa tarde, pero dos nuevos bogeys en el 16 y 17 lo entramparon severamente. Cerró con un acierto en el 18, para irse en el puesto 45, con 74 impactos (+3), y una sensación un poco menos amarga.

Mito sonríe

Quien vivió la otra cara de la moneda fue Mito Pereira. El golfista nacional pelea por no descender y en la primera ronda mostró lo mejor de su repertorio para ubicarse noveno, con 69 golpes (-2).

El oriundo de Pirque comenzó desde el hoyo 12 y consiguió birdies en el 14, 18 y en el cuatro. Mientras que falló solamente en el primero. Su marcha triunfal continuó en el sexto, donde logró otro birdie, poniéndose momentáneamente en el segundo puesto. Luego, un fallo en el octavo lo hizo rezagarse un poco, pero se mantuvo en una posición expectante de cara a las otras dos rondas.