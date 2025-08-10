El LIV Golf se define en la última fecha: Joaquín Niemann reacciona en Chicago, pero no le alcanza para ser campeón

A un campeón como Joaquín Niemann nunca hay que darlo por muerto. A lo largo de la temporada, ha dado diversas muestras de ello, especialmente en las últimas rondas de los torneos. En la penúltima fecha del LIV Golf en Chicago, se sobrepuso a un viernes del terror y a un sábado en el que tuvo un leve repunte.

El talagantino comenzó la última jornada desde el hoyo 10 y rápidamente mostró lo mejor de su repertorio, con tres birdies consecutivos, en el 12, 13 y 14, se metió de lleno en el top 20, demostrando que las rondas finales le acomodan bastante.

Con un gran manejo de las distancias desde el tee y muy sólido en el green, Joaco se anotó otro birdie en la segunda bandera, que lo llenó de optimismo para afrontar la mitad final del recorrido por el Bolingbrook Golf Club. Sin embargo, en la tres tuvo un traspié con su primer bogey de la jornada, pero eso no lo amilanó para conseguir un nuevo acierto en el siete y llenarse de ilusión para abrochar el título de la temporada. Eso sí, no le alcanzó, pues terminó T17, con -2.

El desenlace del torneo tuvo muchísimo, pues se definió en un playoff en el hoyo 18 entre el español John Rahm, su compatriota Josele Ballester y el sudafricano Dean Burmester, quienes terminaron igualados en -9. Finalmente, fue este último el que se impuso al alcanzar el birdie de la victoria.

Si bien Rahm estiró su sequía sin títulos esta temporada, confirmó su regularidad y le descontó valiosas unidades a Niemann, quedando con 196,16 puntos contra 208,41 del chileno. De este modo, todo se definirá en la última fecha, en Indianapolis, a partir del 15 de agosto. Ahí varias fórmulas le sirven al deportista nacional.

Mito se recupera

Mito Pereira tuvo un difícil comienzo tras dos buenas jornadas. Sin embargo, logró sobreponerse de gran forma. Un bogey en el uno y un doble bogey en el ocho hacían presagiar una jornada difícil, pero se recuperó notablemente con birdies en el nueve, 12, 14 y 15 y cerrar magistralmente en el 16 para quedar a un paso de salir de la zona de descenso. Culminó en el puesto T13 (-3) y deberá volver a puntuar en Indianápolis para mantener la categoría, ya que suma 5,10 puntos, a 0,41 de Henrik Stenson, el último

Asimismo, la gran producción de los chilenos se sumó a la excelente presentación del mexicano Carlos Ortiz (-8) y del colombiano Sebastián Muñoz (-4), que llevaron a Torque GC a disputar un desempate contra Stinger GC tras igualar en-17.

Así, Joaco y Ortiz entraron a la cancha para enfrentar a Brandon Grace y Charl Schwartzel, quienes se impusieron sumando dos birdies contra uno.