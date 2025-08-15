SUSCRÍBETE
El Deportivo

Qué necesita Joaquín Niemann para consagrarse campeón anual del LIV Golf en Indianápolis

El talagantino está a un paso de conseguir el título del circuito de fondos árabes.

Por 
Julián Concha
Lucas Mujica
 
Carlos González Lucay
Foto: LIV Golf.

El 6 de febrero, en Riad, Arabia Saudita, se dio inicio a la temporada del LIV Golf. Casi siete meses pasaron desde ese entonces. Ahora, el certamen tiene un dominador absoluto: Joaquín Niemann. El talagantino se coronó en Gran Bretaña, Adelaida, Singapur, Ciudad de México y Virginia.

El calendario abarca nueve países, cuatro continentes y 14 fechas. Ya pasó Riad, Adelaida, Hong Kong, Singapur, Miami, Ciudad de México, República de Corea, Washington DC, Dallas, Andalucía, Reino Unido y Chicago. Entre el 15 y el 17 de agosto, en Indianápolis, el nacional podría consolidar su gran año con un hito para el deporte chileno y consagrarse con el título general del circuito.

Niemann es, con diferencia, el golfista que más eventos ha ganado en la presente temporada en el LIV. Con cinco títulos, es el máximo favorito para consagrarse como campeón. También tiene en su haber un T12, un T20, un T17, dos T23 y dos T33.

El chileno lidera la tabla general con 208.43 unidades, superando por 12.27 puntos a Jon Rahm, quien le ganara el campeonato al talagantino en la última fecha de la temporada pasada. El español suma 196.16 puntos a falta de tres eventos para el cierre.

De hecho, el hispano no ha ganado ninguna fecha del torneo, pero su regularidad le ha permitido volver a pelear por el título. Destacan sus dos segundos lugares, aunque nunca ha bajado del top 11. Dependiendo de algunos resultados en Indianápolis, Joaco podría consagrarse.

Niemann buscará el título en Indianápolis. Jon Ferrey/LIV Golf

¿Qué necesita para ello? Lo más sencillo es superar al español en la tabla. Si Niemann es campeón del torneo, será también campeón anual. Si está por arriba de Ram en la clasificación, también le alcanzará. En caso de ser superado por el ibérico, debe ser por una diferencia menor a los 12.27 puntos que los diferencian actualmente.

Por otra parte, Niemann es con diferencia el golfista que más dinero ha ganado a lo largo del año en el LIV. Incluso es prácticamente imposible que alguien supere su marca de aquí al cierre de la temporada. Le saca más de diez millones de dólares de diferencia a sus más cercanos perseguidores.

Aunque es el deportista chileno que más dinero ha ganado en su carrera, para Joaco no es lo más relevante. “Hay mucho dinero en juego, pero no juego por dinero. Solo quiero ganar. Quiero ser el mejor en la categoría. La verdad es que no pienso en el dinero cuando estoy en esa situación. Siento que si Bubba me hubiera ganado, estaría bastante cabreado y descontento, y creo que el dinero no cambiará esa sensación”, zanjó Niemann.

