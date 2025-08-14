En Argentina se rinden ante Lucas Assadi tras el triunfo de la U: “Una genialidad; este sabe a lo que juega”

Universidad de Chile obtuvo un triunfo crucial ante Independiente en el Estadio Nacional. La U se impuso por la mínima sobre el Rojo y dio el primer golpe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La vuelta se disputará en Avellaneda.

En ese sentido, en Argentina lamentaron el resultado del Rey de Copas. La prensa transandina valoró lo realizado por el elenco dirigido por Gustavo Álvarez, que tuvo a Lucas Assadi como su héroe: “La U supo soportar el tsunami que encontró desde el vamos y luego empezó a hacer lo que mejor sabe: mover la pelota. En el medio le ganó el partido al Rojo. Con cinco tipo de camiseta azul movió la redonda a su gusto una vez que pudo hacer pie en un Estadio Nacional que rugía. Y con el gran manejo de Aránguiz, Salomoni y, sobre todo, Hormazábal, les complicó la vida a Rey y compañía”, escribió Olé.

El citado medio también destacó al 10 azul: “La arremetida de Hormazábal terminó en una asistencia para una genialidad de Assadi, quien definió desde fuera del área como si fuese un penal: un golazo terrible”, indicó.

“La U se encargó de desnudar las falencias del Rojo cuando agarró la pelota y, por momentos, lo dejó sin ropa y lo forzó a cometer varios errores incluso en salida”, añadió.

Para TyC Sports, más de lo mismo: “Independiente sufrió un traspié copero este miércoles en su visita a Universidad de Chile, por la ida de los octavos de final de la Sudamericana. El conjunto de Julio Vaccari, que ya lleva seis encuentros sin ganar, mereció mejor suerte con varias fracciones del juego favorables, pero los locales golpearon a fondo en su mejor momento con el gol de Lucas Assadi y sellaron el 1-0. Cuando iba por el empate, recibió la expulsión de Matías Abaldo, por lo que se verá obligado a dar vuelta la historia el próximo miércoles en Avellaneda”, señaló el medio en su comentario.

“Sabe a lo que juega”

Clarín también destacó el desempeño de la U, y específicamente a Fabián Hormazábal y el propio Assadi. “De estar para empatarlo a tener que aguantarlo. Así de cambiante fue la noche de Independiente en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Cuando el ‘Rojo’ de Julio Vaccari estaba dominando y merodeando la igualdad, una evitable roja de Matías Abaldo lo hizo sostener hasta el final la derrota por la mínima diferencia ante la Universidad de Chile para llegar con vida a la vuelta en su cancha. El 1 a 0 que cosechó del otro lado de la Cordillera mantiene la llave de octavos abierta, pero lo obliga a ganar por más de un gol el miércoles que viene en Avellaneda para pasar directo a los cuartos de la Copa Sudamericana”, comenzó consignando.

“Hasta que en una de sus arremetidas indescifrables, Hormazabal pasó entre tres hombres rojos (anoche vestidos de blanco) y dio el pase al medio en donde encontró a Lucas Assadi, este ‘10’ de 21 años que sabe a lo que juega. En una fracción de segundo y casi sin espacio, Assadi definió desde afuera del área al palo más lejano de Rey. Golazo por la precisión del tiro”, complementó.

En tanto, Infobae fue menos categórico: “Independiente perdió 1-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional en Santiago, por la llave de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El trámite fue parejo, pero el elenco trasandino fue más práctico y capitalizó la chance que tuvo. En tanto que el equipo argentino volvió a fallar a la hora de concretar y lleva cuatro partidos sin convertir goles”, inició.

“La U hizo méritos para abrir el marcador y eso aconteció a los 35 minutos con un remate a colocar desde afuera del área de Lucas Assadi”, indicó sobre el goleador de la U.