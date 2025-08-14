SUSCRÍBETE
El Deportivo

Lucas Assadi pone mesura tras el triunfo de la U ante Independiente: “Dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”

La figura de los azules agregó que "tenemos un partido de vuelta y debemos poner la mente fría para mantener el resultado".

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Assadi fue la figura de la U ante Independiente. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La U golpeó primero. Con un golazo de Lucas Assadi, los azules le ganaron a Independiente de Avellaneda y dieron el primer paso para avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y aunque en los dirigidos por Gustavo Álvarez había alegría, también advirtieron que aún le quedan 90 minutos a esta llave.

“Estoy contento por el triunfo y como digo siempre, si puedo aportar con un gol o un pase gol, me pongo más feliz todavía”, aseguró Assadi en la transmisión oficial. La figura de los laicos puso la pelota al piso y agregó que “tenemos un partido de vuelta y debemos poner la mente fría para mantener el resultado o aumentarlo, pues hoy dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”.

Misma opinión tiene Charles Aránguiz, el cual expresó que “sacamos una pequeña ventaja, pero tenemos que ir allá y será difícil. Independiente es un gran equipo, uno de los grandes de Argentina, y será muy complicada la revancha”.

Por su parte, Marcelo Díaz señaló que “la próxima semana (miércoles) debemos jugar de la misma forma. Nosotros somos fuertes de local y ellos también son fuertes allá y vamos a ir a jugar el partido, es el segundo tiempo de la llave”.

Por último, Felipe Loyola -uno de los jugadores chilenos de la oncena transandina- concluyó que “tuvimos ocasiones claras que no pudimos concretar y con el gol de ellos nos comenzamos a desesperar. Luego vino la expulsión y se nos pone cuesta arriba de lo físico, pero rescato el ímpetu de mis compañeros y con poco nos pudimos llevar algo más y estoy convencido que nos vamos a llevar la llave”.

