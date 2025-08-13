La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana.

En Independiente no pasan por su mejor momento. Sin embargo, buscan rehacerse en la Copa Sudamericana en su enfrentamiento ante Universidad de Chile. Este miércoles, a las 20.30 horas, se miden en el Estadio Nacional.

En la antesala del choque, Felipe Loyola abordó los desafíos del equipo de Julio Vaccari y se refirió a su cercanía con algunos integrantes de la institución laica. “Conozco al técnico (Gustavo Álvarez) y a algunos jugadores de la U. Les tengo mucho cariño, pero obviamente venimos a ganar, a dar todo y llevarnos los tres puntos”, dijo.

“Tengo muchos compañeros de Selección. Es un lindo encuentro, también vienen muy bien, así que contento de jugar este tipo de partidos”, añadió el volante chileno, en diálogo con DSports.

Loyola celebra un gol en Independiente.

La visión de Álvarez

Un día antes del partido, Gustavo Álvarez también anticipó el partido y otorgó su visión del cuadro de Avellaneda. “Va a ser un partido intenso, dinámico y con buen pie. Para imponerse hay que ser más en esos tres factores”, enfatizó. De paso, se refirió a los chilenos en el plantel del equipo transandino. “Independiente tiene un plantel de mucha jerarquía y ellos lo enriquecen”, fueron sus palabras.

El DT le bajó el perfil a los cinco partidos que lleva el Rojo sin ganar. “Siempre digo que hay que analizarlos por procesos y no por segmentos. Los equipos pueden tener altibajos, pero el balance general de este Independiente es muy bueno”, dijo.