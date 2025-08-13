SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

El volante del cuadro de Avellaneda habló en la antesala del compromiso por los octavos de final del certamen subcontinental.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana.

En Independiente no pasan por su mejor momento. Sin embargo, buscan rehacerse en la Copa Sudamericana en su enfrentamiento ante Universidad de Chile. Este miércoles, a las 20.30 horas, se miden en el Estadio Nacional.

En la antesala del choque, Felipe Loyola abordó los desafíos del equipo de Julio Vaccari y se refirió a su cercanía con algunos integrantes de la institución laica. “Conozco al técnico (Gustavo Álvarez) y a algunos jugadores de la U. Les tengo mucho cariño, pero obviamente venimos a ganar, a dar todo y llevarnos los tres puntos”, dijo.

“Tengo muchos compañeros de Selección. Es un lindo encuentro, también vienen muy bien, así que contento de jugar este tipo de partidos”, añadió el volante chileno, en diálogo con DSports.

Loyola celebra un gol en Independiente.

La visión de Álvarez

Un día antes del partido, Gustavo Álvarez también anticipó el partido y otorgó su visión del cuadro de Avellaneda. “Va a ser un partido intenso, dinámico y con buen pie. Para imponerse hay que ser más en esos tres factores”, enfatizó. De paso, se refirió a los chilenos en el plantel del equipo transandino. “Independiente tiene un plantel de mucha jerarquía y ellos lo enriquecen”, fueron sus palabras.

El DT le bajó el perfil a los cinco partidos que lleva el Rojo sin ganar. “Siempre digo que hay que analizarlos por procesos y no por segmentos. Los equipos pueden tener altibajos, pero el balance general de este Independiente es muy bueno”, dijo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalIndependienteFútbol InternacionalCopa SudamericanaLa UUniversidad de ChileFelipe Loyola

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”

Vallejo califica de “desprecio” dichos de Kast sobre el Congreso y critica sus 16 años de diputado: “No hizo nada relevante”

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Menor a “cifra difundida de forma maliciosa”: Municipalidad de Maipú fija monto que debe cobrar a EFE por orden de Contraloría

Mulet critica falta de liderazgo del FA para lograr acuerdo y transparenta diálogo con la DC sobre incoporación a segunda lista

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

4.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Servicios

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”
Chile

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”

Vallejo califica de “desprecio” dichos de Kast sobre el Congreso y critica sus 16 años de diputado: “No hizo nada relevante”

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco
Negocios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación
Tendencias

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

En Argentina culpan a Gabriel Arias de la derrota de Racing ante Peñarol de Brayan Cortés

La evaluación de la prensa uruguaya a la presentación de Brayan Cortés en Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo
Mundo

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos