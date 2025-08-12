Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez abandona Ñublense a mitad de torneo para fichar en el extranjero

Martín Rodríguez cerró sorpresivamente su ciclo como jugador de Ñublense, al que había llegado en esta temporada. El oriundo de Diego de Almagro había regresado a Chile tras un largo paso por el extranjero.

La salida del extremo fue comunicada por el cuadro del sur, mediante una nota en sus redes sociales. “Deportivo Nublense S.A.D.P. informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública que, de común acuerdo, el jugador Martín Rodríguez deja de pertenecer a nuestra institución para continuar su carrera en el extranjero”, informó.

En ese sentido, destacaron las cualidades del jugador que disputó 16 partidos, anotó dos tantos y brindó dos asistencias. “Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y profesionalismo durante el tiempo en que defendió con orgullo los colores de los Diablos Rojos”, remataron.

De acuerdo al diario La Discusión de Chillán, el futbolista retornará a la liga de Turquía, donde ya defendió los colores del Altay Spor, en la temporada 2021-2022.

No es primera vez

En 2021, Rodríguez se había convertido en uno de los grandes fichajes de Colo Colo para esa temporada. Sin embargo, cinco meses después, el jugador aprovechó la baja cláusula de salida que tenía para abandonar el Cacique y partir a Turquía.

“Pasé mucho tiempo pensando este mensaje, fue una decisión muy difícil de tomar. Aun así, creo que nunca me perdonarán el haberme ido tan rápido y más aún como todos dicen, por dinero. Pero más allá del dinero, me pasan muchas cosas por mi cabeza”, reconoció en aquella ocasión.

Luego de su paso por Turquía, fichó en el DC United de la MLS, para luego regresar fugazmente a Ñublense.