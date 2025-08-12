Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

Futbol, Universidad de Chile vs Union Espanola Fecha 19, Liga de Primera 2025 El entrenador de Universidad de Chile Gustavo Alvarez es fotografiado contra de Union Española durante un partido de primera division realizado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 09/08/2025 Javier Salvo/Photosport Football, Universidad de Chile vs Union Espanola 19th turn, Division League 2025 Universidad de Chile coach Gustavo Alvarez is pictured against of Union Espanola during a first division match at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 09/08/2025 Javier Salvo/Photosport

La U prepara su partido ante Independiente. Este miércoles, a las 20.30 horas, el equipo nacional juega por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un partido que puede definir las aspiraciones internacionales del equipo de Gustavo Álvarez. En frente tienen a un equipo que no gana hace cinco partidos. “Siempre digo que hay que analizarlos por procesos y no por segmentos. Los equipos pueden tener altibajos, pero el balance general de este Independiente es muy bueno”, señaló el estratega en la antesala del compromiso.

En esa línea, el DT dio algunos puntos claves del enfrentamiento ante el Rojo. “Nosotros trabajamos para neutralizar a todo el equipo rival. Y a partir de ahí apropiarnos de la pelota. El plan es para todos, no solamente para tres jugadores”, dijo.

También comparó el nivel del certamen, en relación a la liga local. “La gran diferencia es la intensidad y la jerarquía individual y colectiva de los equipos. Eso te hace crecer. Nosotros, no solamente por la historia del club, sino por la actualidad, no podemos solo participar, hay que competir”, comentó el DT.

Álvarez anticipa la llave de la U ante Independiente. CESAR OLMEDO/PHOTOSPORT

“Va a ser un partido intenso, dinámico y con buen pie. Para imponerse hay que ser más en esos tres factores”, enfatizó. De paso, se refirió a los chilenos en el plantel del cuadro de Avellaneda. “Independiente tiene un plantel de mucha jerarquía y ellos lo enriquecen”, fueron sus palabras.

De paso, diferenció en conceptos el valor de jugar la Sudamericana. “Hay que dividir importancia de trascendencia, lo importante es hoy. La trascendencia es porque tiene una relevancia a nivel continental. Vamos a enfrentar a un equipo con historia”, remarcó.

“Tanto de local como de visitante hay que superar al rival. Tenemos que tener el carácter para ser dominadores del juego en los dos escenarios. Va a ser una llave donde dinámica y la técnica van a ser fundamentales”, enfatizó.

Por otro lado, consultado por la situación del plantel estudiantil, remarcó que están preparados para el desafío. “Todos los jugadores que jueguen van a estar preparados para soportar la intensidad que demanda el partido”, dijo

Luego profundizó en algunos nombres propios y roles dentro del vestuario de Universidad de Chile. “El plantel tiene líderes muy marcados, claros y saludables para el grupo. Eso es determinante en los planteles. Poniendo siempre los objetivos comunes por sobre los individuales, entonces el ego queda neutralizado”, dijo.

También abordó el papel de Marcelo Díaz, quien volvió a la titularidad ante Unión Española. “Hoy estamos con la cabeza 100 por ciento en la Copa Sudamericana. Con respecto a Marcelo, me parece que hizo un buen partido durante el último fin de semana”, apuntó.

En tanto, apuntó a la adecuación de Felipe Salomoni. “Está en un proceso de adaptación al plantel, al cuerpo técnico, al club y al país. Debe interpretar conceptualmente lo que le pedimos”, explicó.

Además, volvió a remarcar la importancia de que no debe haber relajación en el cuadro azul, pese a que han sumado goleadas. “Hay que tener cuidado con los posclásicos. Genera, más que alegría, eufórica. Si después viene una relajación, lo pagas. Cuando le ganamos a Colo Colo, lo pudimos corregir”, dijo.