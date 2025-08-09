Antes de visitar a la U por la Sudamericana: el Independiente de los chilenos mastica un empate ante River

En la semana que viene, se reanudan las competencias continentales, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana. El único representante nacional es Universidad de Chile, que enfrentará el próximo miércoles a Independiente, en la ida de los octavos de final del segundo torneo en importancia que tiene la Conmebol. Mientras la U celebró al golear 4-1 a Unión Española, el Rojo solo masticó un empate sin goles con River Plate, en uno de los clásicos que adornaron la cuarta fecha del Torneo Clausura transandino.

Pudo darse un enfrentamiento entre chilenos, pero finalmente no sucedió. En los Millonarios, Paulo Díaz quedó afuera de la lista, a raíz de una inflamación en la rodilla izquierda. Ni siquiera fue al banco. Marcelo Gallardo lo guardó para el partido ante Libertad de Paraguay del próximo jueves, por la Libertadores. En la vereda del Rey de Copas, los tres chilenos del plantel vieron acción. Felipe Loyola fue titular y jugó todo el encuentro. Mientras que Luciano Cabral también estuvo desde el arranque y salió sustituido en los 75′, por Pablo Galdames.

Respecto a lo que venía mostrando, Independiente mostró una mejoría. Sin embargo, aquello no le alcanzó para superar a River, que no exhibió su mejor rostro. En el segundo periodo, el equipo de Julio Vaccari llegó al gol en dos ocasiones, pero ambas se anularon. Primero, la revisión del VAR anuló el 1-0 de Santiago Montiel. Luego, convirtió Walter Mazzantti, el mismo que jugara en Huachipato, pero tampoco sumó al marcador por una fina posición de adelanto. Los reclamos de esa acción implicaron que Loyola fuese amonestado.

El cuadro de Avellaneda estuvo más cerca de la victoria. De hecho, Franco Armani fue la figura del partido. El capitán de River le tapó una pelota increíble a Luciano Cabral. El exvolante de Coquimbo Unido se perdió un gol solo, de frente al Pulpo.

En definitiva, el duelo finalizó con un empate sin goles. Independiente sigue sin ganar en el torneo local. Van cuatro jornadas en el Clausura y el Rojo suma dos puntos de 12 posibles (dos empates y dos derrotas), con tres goles a favor y cinco en contra. Está lejos de repetir el buen andar que tuvo en el primer semestre, con rendimientos elevados como el de Felipe Loyola, que le permitió al seleccionado chileno ser sondeado desde Europa.

En el otro clásico del día en Argentina, Boca Juniors y Racing empataron 1-1 en La Bombonera. Williams Alarcón fue el único de los nacionales en tener actividad. El ex Huracán ingresó en los 65′, por Alan Velasco. Mientras tanto, Carlos Palacios volvió a la consideración de Miguel Ángel Russo, sin embargo se quedó en la banca. Ya es el tercer partido seguido sin que la Joya tenga acción en los xeneizes. En la otra vereda, Gabriel Arias fue suplente. No fue arriesgado, al estar saliendo de una lesión.

El marcador se movió en el último cuarto de hora. En los 76′, Santiago Solari abrió la cuenta para Racing. En los 88′, Milton Giménez igualó para Boca, que acumula 12 partidos seguidos sin ganar.