El Deportivo

La U se saca la rabia al ritmo de Assadi: golea a Unión Española y retoma la persecución a Coquimbo

Luego de la caída ante Cobresal, Universidad de Chile se lavó las heridas con una contundente victoria de 4-1 sobre los hispanos, que siguen en zona de descenso. En un segundo tiempo donde exhibió su mejor rostro, el 10 fue la figura de la tarde en Ñuñoa.

Carlos Tapia
Con Assadi como figura, la U goleó a Unión Española y retoma la persecución al líder Coquimbo. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

El desafío para Universidad de Chile era retomar el tranco ganador después de un desliz que hizo mucho ruido, ante Cobresal. En el momento menos indicado, el rendimiento perfecto como local se fue al tacho. El choque de extremos ante Unión Española (uno pelea por el título, otro por mantener la categoría) era una nueva prueba para los azules, en su persecución al líder Coquimbo Unido. Además, quería despegarse de Palestino, que los alcanzó el viernes. Con un segundo tiempo contundente, los azules golearon 4-1.

La principal novedad que presentó Gustavo Álvarez fue el retorno de su dupla estelar del mediocampo. Marcelo Díaz y Charles Aránguiz reaparecieron, tras una suspensión y una lesión, respectivamente. La ausencia que lamentó la U fue la de Matías Sepúlveda, siendo reemplazado por Felipe Salomoni, de otras características por la banda izquierda.

El cuadro laico inició con un 4-3-3, dejando a Javier Altamirano y Lucas Assadi como los complementos a Lucas Di Yorio, el centrodelantero. Pese a sus problemas físicos, el ariete argentino fue el elegido, en desmedro de Contreras, Guerra y Fernández. Buscar por las bandas aspiraba a contrarrestar la línea de cinco que formaba Unión en el retroceso.

En un contexto donde la labor de los árbitros está en cuestionamiento, el arranque del partido tuvo al juez Diego Flores como protagonista. En los 10′, cobra penal a favor de los hispanos, por un agarrón de Salomoni a Valentín Vidal. El reclamo de los azules era que en la acción anterior, no sancionó un supuesto penal a Aránguiz. Más allá del ruido, lo concreto fue que Pablo Aránguiz ejecutó y abrió la cuenta en los 13′. Ese triunfo momentáneo los sacaba de la zona de descenso.

La U atacaba constantemente. No estaba en duda su generación ofensiva. El problema estaba en la concreción. Se acercaba una y otra vez a la portería de Martín Parra, sin acertar. Hasta que aquella barrera se derribó en los 28′, con el empate de Altamirano. El ex Estudiantes sacó un remate bajo con la zurda, tras cesión atrás de Charles Aránguiz.

JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

No era un duelo fácil para el subcampeón nacional, porque los pupilos de Miguel Ramírez no se fueron a esconder a Ñuñoa. Con sus armas, encontraban espacios para atacar. En el marco de un juego disputado y abierto, todo se modificó en el segundo tiempo, que fue todo para los azules. El local encontró la precisión que le faltaba, pasándole por arriba al contrario.

Parte importante en la notoria superioridad de la U en los segundos 45′ fue por la excelsa actuación de Lucas Assadi. El 10 brilló con luces propias. En los 56′, asistió a Di Yorio para el 2-1. El ex Everton definió con un remate al primer palo de Parra. Aquello empezó a marcar un quiebre en el partido. Unión Española fue a buscarlo, pero dejando demasiados huecos. Ahí empezó a fraguarse la goleada.

En los 78′, Assadi anotó el 3-1, aprovechando un grosero yerro defensivo de Sebastián Pereira. Luego, en los 84′, el Tucu Contreras, quien había reemplazado a Di Yorio, hizo el cuarto. Como expresión de lucha, el cotejo estaba sentenciado hace largo rato.

Con este triunfo, el cuadro del chuncho alcanza los 38 puntos, a tres de Coquimbo Unido, que juega este domingo ante Cobresal, en El Salvador. Pero antes tiene un desafío internacional de peso, porque el miércoles recibe a Independiente por la Copa Sudamericana.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal (85′, N. Fernández), F. Calderón, M. Zaldivia, F. Salomoni; I. Poblete, M. Díaz (77′, S. Rodríguez), C. Aránguiz (85′, N. Ramírez); J. Altamirano, L. Di Yorio (77′, R. Contreras) y L. Assadi (85′, L. Fernández). DT: G. Álvarez.

U. Española: M. Parra; S. Pereira, V. Vidal, B. Tamayo; K. Contreras, G. Castellani, M. Marín (46′, A. Nadruz), G. Norambuena (64′, R. Huerta); A. Uribe (85’, B. Véjar), P. Aránguiz (85’, B. Carvallo); e I. Jeraldino. DT: M. Ramírez.

Goles: 0-1, 13′, Aránguiz, de penal; 1-1, 28′, Altamirano, remate bajo con la izquierda; 2-1, 56′, Di Yorio, define al primer palo tras pase de Assadi; 3-1, 78′, Assadi, anota tras una grosera falla defensiva; 4-1, 84′, Contreras, con un potente zurdazo.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Assadi (U); Marín, Parra (UE).

Estadio Nacional. Asistieron 34.949 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.

Más sobre:Fútbol nacionalLa UUnión EspañolaUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezLiga de PrimeraCoquimbo UnidoLucas Assadi

