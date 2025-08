Zoom a la máquina de Esteban González: las claves del sorprendente Coquimbo Unido que es líder exclusivo del torneo

Coquimbo Unido busca escribir el capítulo más importante de su historia: su primera estrella tras 66 años de su fundación. Los piratas son los sólidos líderes de la Liga de Primera, con 41 unidades. Bajo la conducción de Esteban González, miran a todos por el retrovisor. A esta altura, no es sorpresa para nadie.

El 9 de julio de 2005 fue uno de los días más tristes para el cuadro aurinegro. Corría el minuto 89′ cuando José Luis Sierra anotó, de penal, el 3-2 para Unión Española (que había ganado 1-0 la ida) sellar la final del Apertura. 20 años después, el cuadro aurinegro está encumbrado en el certamen nacional y va por un inédito título en la Primera División. Buscarán dejar atrás los dos subcampeonatos que tienen en su haber (el otro fue en 1991).

El ‘Chino’ González es el cerebro de Coquimbo. El otrora lateral derecho tomó la posta que dejó Fernando Díaz, quien hace dos décadas era precisamente el técnico en la obtención de la sexta estrella (de siete) de los hispanos. De la mano del ‘Nano’, Coquimbo fue animador de gran parte del torneo de 2024. El técnico terminó dejando el club en octubre pasado, cuando el envión ya se había disipado. Ahí asumió el formado en Deportes Concepción, que era el ayudante técnico.

Esteban González comanda al líder Coquimbo Unido. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Éxito progresivo y su casa como fortaleza

Coquimbo Unido ha tenido un alza sostenida a lo largo de los años. Tras salvarse del descenso por diferencia de gol en 2022, los aurinegros no han dejado de crecer. Un año después terminaron en el quinto puesto, mientras que en 2024 alcanzaron la octava plaza, una posición que no se entiende sin su contexto.

Los piratas incluso se las arreglaron para liderar el torneo, en las fechas 16 y 17. Sin embargo, el impulso se debilitó, principalmente por la salida de su figura: Luciano Cabral, que partió al León de México y actualmente se encuentra en Independiente de Avellaneda. Pese al declive, siempre fueron un escollo complicado para cualquiera.

Coquimbo dio vuelta la página e inició el 2025 de la mejor forma. Ha estado en la cima desde el inicio y lidera en solitario desde la jornada 13. Es sin dudas el elenco más regular de la Liga de Primera. Son líderes con 41 unidades en 18 partidos. Suman 12 triunfos, cinco empates y apenas una derrota. La caída fue ante Colo Colo.

Uno de los pilares del cuadro pirata es que transformó el Sánchez Rumoroso en un fortín. Coquimbo está invicto en su recinto. No ha perdido en ninguno de los nueve encuentros que ha disputado ahí, acumulando seis triunfos y tres paridades.

Por otra parte, el elenco pirata destaca por su solidez defensiva. No está cerca de ser el equipo más goleador, pero sí es con diferencia el menos goleado del certamen. Solo le han anotado nueve goles en 18 partidos, dejando un promedio de un gol en contra cada dos duelos. También suma 11 porterías a cero.

Eso sí, no son un elenco que no genere. Al contrario. Buscan el juego directo para hacer daño a través de sus punzantes atacantes o gracias a la recuperación en último tercio debido a dla presión alta. Son el tercer elenco con más lanzamientos a puerta por partido (5,1) y el con más grandes oportunidades desperdiciadas (30).

Coquimbo Unido está invicto en el Sánchez Rumoroso. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Gran colectivo e individualidades

El éxito progresivo de Coquimbo tiene como peak de su éxito la presente temporada, donde el colectivo brilla. González ha logrado transmitir su idea y entregarle una identidad al cuadro pirata. El grupo está convencido en el trabajo del ‘Chino’.

“Más allá de hacer la descomposición táctica, primero lo vemos por un tema emocional, de que nadie es más importante que el grupo. No dependemos de un solo jugador. Ese mensaje los jugadores lo han entendido. Si bien un jugador tiene objetivos personales, individuales, para nosotros los colectivos son lo importante. Me parece que esa ha sido la clave”, indicó el estratega de 43 años, en una entrevista con El Deportivo.

El cuadro aurinegro resalta por un aceitado colectivo y su inteligencia en la lectura de los encuentros. No le molesta tomar la iniciativa, pero tampoco cederla y buscar el repliegue. De hecho, esta faceta le acomoda gracias a su solidez. Son el penúltimo equipo que menos posesión registra en total, con un 41,8%. No solo son el equipo menos goleado, sino que prácticamente no le patean al arco. Es realmente complicado hacerle daño. Mucho menos verlos ser ampliamente superados.

Coquimbo tiene un equipo que sale prácticamente de memoria, con la excepción de algunas variantes. En la primera línea, Diego Sánchez otorga liderazgo, además de responder cuando ha sido necesario. El ‘Mono’ es el menos batido y cuenta con un penal atajado.

La zaga la componen Francisco Salinas, Manuel Fernández, Bruno Cabrera y Juan Cornejo. El primero reluce por su intensidad, agresividad y recorrido. La dupla central por su dureza y experiencia, además de ser clave en el juego aéreo tanto defensivo como ofensivo, con uno y tres goles, respectivamente. Mientras que el zurdo se ha reencontrado con su mejor fútbol después de años de dudas tras su regreso al fútbol chileno en la UC. Ambos laterales destacan por su faceta ofensiva y han aportado con tres asistencias.

Es un equipo de buena distribución, pero de pie firme y un intenso trajín. El capitán Sebastián Galani comparte el desgaste en el centro del campo con Salvador Cordero, quien le terminó ganando la pulseada a Alejandro Camargo. Este último también es clave en la rotación.

Sobre ellos flota la estrella más deslumbrante: Matías Palavecino. Con la 10 en la espalda y en su segunda etapa en el club, es quien toma las riendas del ataque. Es el líder de asistencias del certamen con seis pases de gol, al igual que Leonardo Valencia. A fin de año quedará libre y apunta alto: “Me gustaría quedarme acá en Chile, estoy muy contento, muy feliz y quiero seguir demostrando mi fútbol. En diciembre se verá el siguiente paso de mi carrera. Si es en un grande de acá, sería hermoso”, aseguró hace un tiempo.

En las bandas destaca el desparpajo de Benjamín Chandía, Martín Mundaca y Alejandro Azócar. A ellos se les sumó Cristián Zavala, quien llegó de Colo Colo como refuerzo. Mientras que Cecilio Waterman es la referencia. No obstante, Nicolás Johansen siempre se las arregló para hacer daño viniendo desde el banco. Ambos arietes suman seis anotaciones, siendo los máximos goleadores de un equipo que tiene como sueño la consagración.