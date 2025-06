Esteban González, DT de Coquimbo Unido: “Les digo a los jugadores que no queremos tener al goleador del campeonato”

La primera rueda está terminada. No para todos, pues aún quedan partidos por disputar. Eso sí, hay dos clubes que no ven amenazado el sitial de privilegio en que terminaron la instancia inicial del torneo. Coquimbo Unido y Audax Italiano terminaron igualados en puntaje en la cima de la tabla de la Liga de Primera. Piratas y audinos aprovecharon méritos propios y los inestables momentos de Colo Colo, la U y la UC, teóricamente los llamados a protagonizar el certamen.

Esteban González, el técnico de los aurinegros establece a El Deportivo que, ahora, el desafío es mantener el rendimiento. La experiencia de la temporada anterior, igualmente promisoria en el comienzo, pero desastrosa en la segunda mitad del calendario lo alimenta. En esa campaña, eso sí, estaba en otro rol: era el ayudante de Fernando Díaz, al que terminó reemplazando. Abordará esa conflictiva materia, aunque preferiría no hacerlo.

¿Se lo esperaban en alguna medida o también se sorprende?

Ha sido una primera parte extraordinaria, así lo calificamos, pero con mesura, con mucha tranquilidad, sabiendo que cada punto que hemos conseguido ha sido con mucho esfuerzo, después de competir cada encuentro. Si yo te dijera que lo esperábamos, no, lo que sí tenemos absolutamente claro es que de parte nuestra el trabajo siempre ha sido el mismo y la dedicación también. Entonces, sabemos que trabajando y dedicándose de la forma que lo hacemos, todo el club, los resultados son más cercanos. Es una motivación extra para lo que viene todo esto que estamos viviendo.

¿Cuál es el factor más importante para entender una campaña de Coquimbo Unido?

Más allá de hacer la descomposición táctica, primero lo vemos por un tema emocional, de que nadie es más importante que el grupo. No dependemos de un solo jugador. Ese mensaje los jugadores lo han entendido. Si bien un jugador tiene objetivos personales, individuales, para nosotros los colectivos son lo importante. Me parece que esa ha sido la clave, que el jugador entienda que es tan importante para nosotros en los 90 minutos que juegue uno o en los cinco minutos de los que les toque entrar al final.

El rendimiento de la primera rueda en 2024 también fue destacado y en la segunda cayó considerablemente, ¿cómo hay que hacerlo para evitar que se repita?

Sí. Hay varios factores. El fútbol es multifactorial para conseguir resultados, por lo que decía anteriormente, no queremos depender solamente de un jugador. Les digo a los jugadores que no queremos tener el goleador del torneo, ojalá se dé, pero queremos depender de todo el equipo en la fase ofensiva y hasta este minuto prácticamente todos los jugadores han hecho goles. Eso habla de la fuerza colectiva, lo mismo a la hora a la hora de defender. Por eso, si se va un jugador, como se fue el año pasado, no depender de él, sabiendo que ese jugador no fue el causante de no haber conseguido algo más el año pasado, Esas pérdidas no lo queremos vivir nuevamente.

Este Coquimbo no tiene a ese Luciano Cabral que tenía el año pasado y que cuando se fue el equipo se desarmó.

Luciano era un tremendo jugador. Nosotros también tenemos jugadores importantes, desequilibrantes, pero sabemos que no podemos depender de uno, porque pasa eso: tenemos una lesión, una expulsión, no lo tienes y después ya se te olvidan los caminos para poder ganar o para poder competir. No nos cambia nada, por ejemplo, el discurso ahora en esta fecha 15 o a principios de año. Eso los jugadores lo saben. El proyecto sigue tal cual como estaba, hasta diciembre.

Esteban González, técnico de Coquimbo Unido. (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

¿Hay un refuerzo en ese sentido, considerando que el 60% de los jugadores vivió esa campaña?

Por supuesto. Estamos absolutamente claro en que aquí no se ha ganado nada. Todo lo bueno que se ha hecho nos sirve y nos alimenta para lo que viene. Si el equipo baja en algo no vamos a ser competitivos en ningún partido. Ellos lo saben, nosotros se lo transmitimos, entonces la verdad que no nublamos para nada en este buen momento que tenemos. Es extraordinario, sí, pero todo esto bueno nos alimenta para la segunda parte. No hay relajo, al contrario. No podemos bajar la guardia. Si el equipo baja la guardia no podemos competir y mientras estemos así alineados me parece que el equipo va a seguir siendo competitivos.

Con Juan José Ribera, el DT de Audax, fueron compañeros ¿es parte también del recambio que tiene que producirse en las bancas chilenas?

Sí, o sea me llena de alegría. El Coto lleva una carrera interesante, muy buena como entrenador y el momento de Audax es muy bueno. Así como calificamos el nuestro de extraordinario, me parece que ellos también tienen una forma clara. Me pone muy contento que sea el Coto, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Fuimos compañeros en Concepción, vivíamos en el mismo condominio, viajábamos juntos como lo dijo él el otro día, a Chillán, cuando jugábamos en Ñublense. Coincidimos en la U de Conce también, entonces tenemos una amistad bonita. El recambio tiene que ser de forma natural. No porque yo diga que tienen que aparecer nuevos entrenadores va a pasar. Claramente, para mí, el INAF ha tenido un crecimiento importante en el desarrollo de todos los exjugadores que se van retirando y tiene que aparecer nuevos entrenadores. Me parece que no siempre hay que ir a buscar entrenadores afuera. Y que no porque uno jugó tiene la tarea avanzada. Uno se tiene que preparar también, pero es muy importante que dos entrenadores chilenos estén bien en este torneo peleando arriba. Creo que le hace muy bien al recambio del que hablas.

Después del fracaso de Gareca, ¿se puede pensar en un técnico chileno en la banca de la Roja?

Más allá del entrenador que sea, Chile no ha clasificado a varios mundiales ya. Entonces, se están repitiendo patrones. Me parece que no había un desarrollo importante en cuanto a recambio para que una Selección que nos dé la ilusión de ir nuevamente al Mundial. Si sigues haciendo las mismas cosas que hiciste en el proceso anterior, claramente el resultado va a ser el mismo independiente del entrenador que haya. Para mí, entrenadores chilenos hay. Me parece que las oportunidades son totalmente distintas a las que se dan al entrenador extranjero, pero acá tiene que haber, más allá del entrenador, un proceso. Cuando hay un proyecto importante, se espera, hay paciencia, hay trabajo, tiene que haber un logro o va a estar más cercano de un logro deportivo. Me parece que la Selección tiene que ir por aquello, así como lo están trabajando las series menores. Me parece que es importante que haya un proceso y que se repitan los entrenadores, porque claramente ahí tiene que haber un lineamiento claro.

Sus resultados desde ese punto de vista no son casualidad, considerando que hizo todo el proceso. Partió desde la categoría más baja con Deportes Concepción, en una situación de emergencia.

Sí, claro. Ahora ya desde la otra mirada, para mí, Deportes Concepción es un equipo importante a nivel nacional, entonces yo nunca lo vi como que hubiese estado en el fútbol amateur. Pero, sí, me tocó estar en esa división difícil, muy complicada. Teníamos un apoyo importante también, de nuestra gente. Pasé por Tercera B, Tercera A, Segunda División, fui ayudante técnico en Primera y, ahora, entrenador principal en Primera. Prácticamente he estado en todas las divisiones, aparte de la escuela de fútbol que tuve en Concepción.

¿Le molestó que se haya puesto en duda la forma en que llegó a ser el técnico de Coquimbo Unido? Lo estoy diciendo puntualmente por lo que manifestó en su momento Fernando Díaz

Lo hablé en su momento, y si bien no salí a contestar lo que él dijo, sostengo lo mismo: puedo mirar a toda la gente a la cara sin ningún problema. Puedo llegar a mi casa, ver a mi familia, a mis hijas sin ningún problema. Las personas que me conocen saben cómo soy, y con esa tranquilidad me quedo. Desde mi posición, es muy difícil que te ofrezcan a ti, por casualidad, el equipo. Entonces dije yo me voy a quedar siempre con lo bueno, independientemente de lo que él piense Para mí, siempre es más importante cómo uno va actuando en la vida. Entonces, yo a mi familia la miro a la cara, no tengo ningún problema, no escondo la cabeza. En el fútbol nos conocemos todos, yo fui criado desde muy chico en Deportes Concepción, con valores, con compañeros. Ellos saben cómo soy, y no tengo la necesidad de contestar ni en ese minuto ni ahora. Lo único que digo siempre me voy a quedar con lo bueno de él, que me dirigió en tres equipos. Mi formación está absolutamente clara. No tengo ningún tipo de problema con ningún jugador o exjugador. Al contrario, me quedo con la tranquilidad de que como soy he sido con todo el mundo. No tengo ningún inconveniente, pero es su opinión. No lo voy a decir ahora, no lo dije en su momento, pero ya está, es un tema totalmente cerrado. La verdad, no tengo otras palabras para él.

¿Hubo algún llamado en algún momento, algún intento de explicación o de acercamiento?

No, para nada. Es que si yo me pusiera a dar detalles de cómo fue, estaría contestando y por eso no voy a dar ningún detalle. Prefiero quedarme con lo bueno, como dije en algún minuto. Acá en Coquimbo sabemos cómo fueron las cosas, cómo son, el llamado que hubo, cómo fue toda la situación. Entonces yo no quiero, no es necesario aclarar ningún tema, para nada. Las personas que saben cómo soy yo, saben en el fondo por qué yo me quedé, la decisión que tomé.

El Nano Díaz le acaba de ganar 50 millones de pesos al club en una demanda, ¿elegiría el mismo camino?

Sabía que estaba esa demanda, porque yo fui nombrado en ella, con mi cuerpo técnico. En el fondo cada uno es libre de hacer lo que quiera, de demandar o no demandar. Va a depender de cada situación. Yo viví algo en Deportes Concepción también, que me tuve que ir de la institución, lo hablo a título personal, pero no demandé al club, porque me parece que no corresponde, pero la decisión es absolutamente de él. La verdad, desconozco el por qué, pero me tiene sin cuidado lo que pueda hacer otra persona en caso de alguna demanda o no.