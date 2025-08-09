SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Iván Zamorano: “El fútbol chileno tiene que mejorar; en el 98, el 90 por ciento de la Roja provenía de clubes locales”

Bam Bam aprovecha una visita exprés a Santiago para hablar del torneo local y la Selección. También se detiene en la actualidad de Colo Colo, al que vio en el empate ante Huachipato.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Iván Zamorano, en una actividad con una academia del Inter de Milán. (Foto: @bambam9oficial)

Iván Zamorano viene de pasada a Santiago. Su agenda es ajetreada y contempla algunos compromisos comerciales de los que ha ido dando cuenta a través de las redes sociales, sin dejar de lado a su prioridad: la familia. Sin embargo, Bam Bam genera un espacio en la planificación para no dejar pasar la oportunidad de ver a Colo Colo en el Monumental. Como casi todos los hinchas albos que llegaron al recinto de Macul, el excapitán de la Selección se va con algo de amargura, pues los albos no fueron capaces de vencer a Huachipato, en una nueva muestra de la irregularidad que han exhibido en toda la temporada y en un traspié en el afán de acercarse a la parte alta de la tabla.

En cada paso por el recinto de Macul, el exgoleador del Real Madrid se carga del cariño de los hinchas del Cacique. Estuvo, por ejemplo, con Miguel Riffo y con La Jaula Bahamondes, el peleador chileno de la UFC. En su tránsito hacia el estacionamiento, donde coincidirá con exalbos como Joel Reyes y Francisco Prieto, con quienes conversa animadamente y recuerda algunas anécdotas, no parará de responder gentilmente a las peticiones de firmas y fotografías. Las recibe de niños y adultos. Para todos hay una sonrisa.

Análisis

En su rol de referente de la actividad, Bam Bam no vacila en realizar un agudo diagnóstico de la actualidad del fútbol chileno. “Hablo un poco desde afuera. Estoy pendiente más que nada de Colo Colo, el club del que todos saben que soy hincha, pero, sin dudas, hay cosas que mejorar, como la calidad de los estadios, la seguridad de los recintos y te diría que hasta el espectáculo mismo”, destaca en el inicio del diálogo con El Deportivo, con la visión de quien ha vuelto a Europa, el medio en el que brilló como futbolista, para desempeñarse ahora como comentarista. Antes estuvo en Estados Unidos, en la misma función.

Por lo que vio, ¿en qué hay que trabajar?

Sin dudas, con un trabajo arduo, sobre todo desde el punto de vista dirigencial, se pueden mejorar cosas para que los equipos puedan pelear a nivel internacional. Yo creo que ese debe ser el gran objetivo. Y para eso hay que crecer.

¿Lo que pasó con la Selección en las Eliminatorias es un reflejo de lo que señala?

Siempre uno piensa que el fútbol chileno, hablo de la competencia interna, debería mejorar mucho. Que el nivel del torneo tiene que elevarse. En la época del Mundial del 98, creo que el 90 por ciento de los jugadores que había en la Roja provenía de clubes locales. Un fútbol chileno en que se jugaba bien, que tenía grandes jugadores, con equipos que competían bien afuera. Entonces, al final, la Selección era un fiel reflejo de esa realidad. Así que, sin lugar a dudas, yo creo que hay muchas cosas por mejorar. Si se mejora el fútbol chileno, el campeonato local, es indudable que la Selección también andaría mucho mejor.

¿Comparte la designación de Nicolás Córdova en la banca para lo que queda de las Eliminatorias?

Absolutamente. Creo que el Nico es el entrenador del futuro del fútbol chileno. Lo vengo diciendo hace rato. Se ha perfeccionado, se ha profesionalizado en el extranjero, ha sumado mucha experiencia en distintas funciones y creo que un chico que tiene súper claras todas las ideas. Me parece que era un paso importante que tenía que dar la federación: poner a un chico que en el futuro va a ser el entrenador de la selección chilena adulta con total propiedad. Hoy está a cargo del fútbol joven y ya se empiezan a ver los resultados.

¿Qué tendría que hacer Córdova en los partidos que vienen?

Seguramente, en estos dos partidos, lo que ha presupuestado es ver a a chicos jóvenes, más o menos, pensando en el cambio generacional. Recordemos que viene el Mundial Sub 20, que es un desafío importante para el fútbol chileno y que viene un montón de otras cosas, así que yo creo que es una buena decisión poner al Nico ahí. Tiene todas las condiciones para realizar un buen trabajo.

Iván Zamorano imparte instrucciones a los niños de la academia interista. (Foto: @bambam9oficial)

¿Cómo hay que afrontar esos duelos?

Yo creo que el Nico, seguramente, con las reuniones que ha tenido con jugadores que actúan en el extranjero, hará un plan como para poder dimensionar qué viene para el fútbol chileno en adelante. En esos partidos y en lo que pase en el futuro.

La duda es si Chile tiene jugadores para salir de este mal momento en el mediano plazo.

Los tiene. El fútbol chileno siempre ha producido buenos jugadores. Lo que pasa es que hay que trabajar y confiar mucho más en los jóvenes. Ahí está la clave. Hoy (el domingo) se vio. Creo que hubo dos debuts en Colo Colo y esa es una muy buena señal. Hay muchos chicos jóvenes en todo el fútbol chileno y lo que necesitan es jugar. La experiencia se gana así. Es indudable que hay que confiar un poquito más en ellos.

Resignación alba

Lo cambio de plano, ¿qué le pareció Colo Colo?

Me dejó una sensación positiva. No es fácil jugar con 10 ante un equipo como Huachipato y se peleó hasta el final. Hasta pudimos haber ganado, Hubo algunas situaciones para haberlo conseguido, que, lamentablemente, no se concretaron. Me gustó la entrega, la lucha que mostró el equipo. A lo mejor, futbolísticamente hablando, hay mucho que mejorar, pero desde el punto de vista de la actitud me gustó mucho.

El centenario ha sido todo lo contrario a lo que se proyectaba.

No ha sido bueno, pero son situaciones que pasan. Hubo heridas que sanar, desde el punto de vista de los colocolinos, pero Colo Colo es tan grande que, al final, hay que mirar hacia adelante. En su historia, Colo Colo siempre ha salido adelante de momentos como este. Esta no va a ser la excepción.

Brayan Cortés se fue a Peñarol, ¿cómo lo ve?

Lo escuché decir que necesitaba salir de Colo Colo. Seguramente, quiere tomar más experiencia internacional. Creo que le va a hacer bien y a la Selección, también. Va a sumar madurez que, a la larga, va a beneficiar a la Selección. Peñarol es un equipo grande en Sudamérica. Las condiciones las tiene. Hay momentos en que los futbolistas necesitan salir para encontrar nuevas motivaciones, nuevos aires. Peñarol se los va a dar. Es un lindo desafío para él.

Más sobre:LT SábadoFútbolIván ZamoranoSelección chilenaLa Roja

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Valparaíso: tenían 974 gramos de una sustancia indeterminada

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

Encuentran en Quillón cuerpo de adulto mayor desaparecido en Hualpén: detienen a conductor que confesó el crimen

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Servicios

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas
Chile

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”
Negocios

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania
Tendencias

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro
El Deportivo

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro

La decisión del club que alimenta las posibilidades de Ben Brereton en el Southampton

Iván Zamorano: “El fútbol chileno tiene que mejorar; en el 98, el 90 por ciento de la Roja provenía de clubes locales”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump
Mundo

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

Santa Rosa, la pequeña isla que enfrenta a Colombia y Perú

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?