¿Cómo convencieron a Córdova? Los detalles del vuelco de la ANFP en la designación del nuevo DT interino de la Roja

Nicolás Córdova será el entrenador de la selección chilena durante el segundo semestre de 2025. Pese a que su principal foco sigue siendo el Mundial Sub 20 que se disputará a fin de año, la ANFP decidió entregarle una doble función al actual jefe técnico de las selecciones juveniles. El anuncio lo hizo Felipe Correa, en su presentación como nuevo gerente de selecciones. “La primera definición que tomamos fue confirmar a Nicolás, decidir que él y su staff dirijan la selección adulta por este segundo semestre, pensando en que es la mejor decisión para planificar un proceso de cara a las Eliminatorias del 2030. Luego de este semestre seguiremos tomando decisiones”, declaró el exdirector de la UC. Es decir, el exvolante estará a la cabeza de la Roja de cara a los duelos frente a Brasil y Uruguay, por las Eliminatorias.

La determinación representa un giro en los planes que manejaban hasta hace algunas semanas en Quilín. Por la carga de trabajo que implica la preparación del certamen planetario, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, había descartado que Córdova asumiera el mando del equipo adulto. Incluso anticipó que Sebastián Miranda sería el encargado de liderar la Roja en este periodo. Finalmente, la directiva se inclinó por mantener una línea de continuidad con el proyecto que encabeza el exentrenador de Santiago Wanderers.

En el pasado, el propio Córdova había reconocido que su posición estaba supeditada a las decisiones institucionales. “Uno está a disposición de la Federación”, señaló en entrevista con El Deportivo. De todos modos, también mostró reparos a un eventual segundo período de interino: “No tendría sentido el trabajo a mediano y largo plazo que estamos haciendo”.

Ahora, el escenario cambió. Según supo El Deportivo, el DT recibió plena autonomía para convocar a jugadores del Sub 20 que considere aptos para acelerar el proceso de recambio. Por lo mismo, durante los próximos dos meses, el estratega se concentrará en elegir a los mejores pensando en los próximos desafíos. En la ANFP ven con buenos ojos que pueda utilizar la fecha FIFA para proyectar talentos jóvenes y darles roce internacional antes del torneo planetario.

En cuanto a la planificación del Sub 20, la doble función no implicará mayores alteraciones. Por calendario, Córdova solo se perderá un amistoso del equipo juvenil, frente a Arabia Saudita en Brasil. En ese compromiso, el mando técnico lo asumirá Ariel Leporati, actual entrenador del Sub 15 y uno de los colaboradores cercanos del talquino.

Segundo interinato

Esta será la segunda vez que Córdova se haga cargo del equipo adulto. Ya lo había hecho de manera interina en noviembre de 2023, luego de la renuncia de Eduardo Berizzo. En esa oportunidad, la Roja enfrentó a Ecuador en Quito y cayó por 1-0.

Fue una designación de emergencia, dada la intempestiva salida del cuerpo técnico anterior, que se concretó un jueves con un partido programado para el martes siguiente. A pesar del breve tiempo de trabajo, Córdova recibió elogios de algunos referentes del plantel. Uno de ellos fue Alexis Sánchez, quien incluso lo comparó con Lionel Scaloni. “No debe haber apuro por parte de la dirigencia. Ver a un chileno sentado es algo que no hemos visto. Scaloni no era un nombre experimentado y salió campeón del mundo”, dijo el histórico goleador de la Roja.

“Tuvimos una conversación y, de lo poco que lo conozco, porque jugué con él, sé que es una persona seria, que viene a trabajar y quiere asumir protagonismo”, agregó en su momento. Finalmente, tras esa ventana eliminatoria, la ANFP optó por contratar a Ricardo Gareca, quien estuvo al mando hasta su salida en junio pasado.

La visión de Córdova

Durante los últimos años, Córdova ha liderado un plan de selecciones menores. Bajo su conducción, se implementó una metodología transversal que abarca desde la Sub 15 hasta la Sub 23, con una estructura de trabajo estandarizada. “Los entrenamientos son para todas las categorías iguales. Cambian las intensidades y los tiempos. Todas las prácticas parten en el gimnasio. Debemos mejorar en la fuerza. Todos tienen cápsulas”, explicó a este medio.

El objetivo, según él mismo ha planteado, es formar grupos competitivos que puedan traspasar al menos a la mitad de sus jugadores al siguiente escalón. “Nosotros tenemos objetivos desde que llegamos. Uno es clasificar a los mundiales, después debemos generar una lista de 23 jugadores que sean competitivos para poder traspasar entre selecciones al menos al 50%. Si esas tres cosas pasan, es matemático que varios lleguen a la adulta”, dijo.

Con el nuevo escenario, Córdova asume un rol central en la reestructuración del fútbol chileno. Dirigirá a la Roja en el cierre de las Eliminatorias, en los amistosos y mantendrá el control del proceso Sub 20. “Creemos que es un cuerpo técnico preparado para poder afrontar este segundo semestre y estas instancias competitivas que las queremos aprovechar de la mejor manera posible, para pensar ya en el proyecto de clasificatorias del 2030”, dijo Correa el viernes pasado.