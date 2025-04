Iván Zamorano protagoniza la portada de Marca y se rinde ante Kylian Mbappé: “No me importa que supere mi récord”

Iván Zamorano es el protagonista de la portada de este sábado del diario deportivo Marca, uno de los más relevantes e influyentes a nivel internacional. Quien fuera histórico capitán de la selección chilena está trabajando como comentarista en España y, de manera automática, su nombre sigue asociándose con el Real Madrid. Pese al paso de los años, su estadía en la Casa Blanca permanece en el recuerdo.

Bam Bam tiene un registro notable: todavía es el jugador que convirtió más goles durante su primera temporada en el club merengue. Fueron 37, entre todas las competencias, en la campaña 1992-1993. Ningún otro futbolista lo ha podido superar. Sin embargo, quien tiene al acecho esa plusmarca es Kylian Mbappé. El francés lleva 33 tantos en 46 partidos con el conjunto blanco.

En diálogo con Marca, Zamorano asume que el galo superará su registro. “Para mí es un orgullo que un jugador de la categoría de Kylian bata mi récord. Creo que me va a pasar y por muchos tantos en breve. ¡Y quizás sea hoy mismo (sábado) ante el Valencia! Pues este chico es capaz de todo”, dijo el mítico 9 de la Roja.

“No me importa que Mbappé supere mi récord pues es un auténtico crack, y me siento muy orgulloso de que debajo de mi registro haya leyendas como Cristiano Ronaldo, el brasileño Ronaldo, Benzema o Van Nistelrooy. Estar arriba, en número de goles, de la primera temporada de todos esos monstruos es algo que me queda en el recuerdo para toda la vida”, añadió Bam Bam.

El exdelantero nacional habló de su característico golpe de cabeza. “Es cierto que yo tenía una habilidad especial para el cabezazo. El 40% de mis goles fueron con la testa. Quizás Kylian no tenga tanta destreza para situarse en el área y rematar de cabeza, pero es un crack en todo, y tiene muchísimas más cualidades, al margen de no ser un especialista con la cabeza específicamente”, manifestó.

Zamorano se autodefinió como “un ariete de área, un jugador de pura raza, que luchaba cada pelota como si fuera la última. Era un guerrero que me involucraba mucho con todos los equipos en los que estuve y que sentía en cada partido la camiseta que llevaba”.

Consultado sobre qué futbolista del actual Real Madrid lo identifica más, el ex Inter de Milán contestó: “Creo que con Fede Valverde. Me encanta la pasión que le pone el uruguayo a cada jugada, al margen de la calidad que tiene con el balón en los pies. Para mí es una de las almas de este Real Madrid, que espero gane los cuatro títulos que le quedan. No va a ser fácil, pero el Madrid siempre aspira a todo”.