La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

La Roja Sub 17 saltaba a la cancha con los pasajes al Mundial en el bolsillo. El equipo dirigido por Ariel Leporati logró su objetivo en el Sudamericano de Paraguay tras golear a Bolivia la noche del jueves pasado.

Pero el duelo ante su símil de Uruguay no era menor. Se definía el quinto puesto y era una especia de revancha entre ambos, pues habían igualado a un gol en la fase de grupos de la competencia.

Y aunque las cosas estuvieron parejas en los minutos iniciales, el juego aéreo fue el arma que usó la celeste para descolocar al combinado nacional. Sobre todo en los minutos finales de la primera parte: el portero Cristóbal del Río le sacó un cabezazo de la línea a los rioplatenses con el tiempo cumplido y luego no pudo con el remate de Alan Soares: el extremo izquierdo cabeceó, le quedó el rebote y con un disparo imparable abrió la cuenta en los descuentos.

Tras el descanso, los discípulos de Leporati salieron a buscar el gol de la igualdad y en el minuto 52, tras un lateral, Amaro Riveros controló el balón y puso un remate rasante para lograr la igualdad y el destape de Chile.

Siete minutos después y tras una serie de rebotes, apareció Lucas López para empujar la pelota y dar vuelta el marcador. Pero eso no sería todo. A los 61 minutos, Riveros marcó su segundo tanto de la noche y el tercero para los mundialistas, con un tiro que se metió entre palo y arquero.

De ahí Chile se fue quedando y los uruguayos se despercudieron de la ráfaga criolla. Fue así, como en el minuto 82, Ezequiel Fernández recibió el cabezazo de un compañero y la colocó arriba entre el palo y el travesaño para encontrar el descuento. El sufrimiento se tomó el final del encuentro, no obstante los muchachos supieron resistir y se quedaron con el quinto puesto de la justa paraguaya.

La Roja Sub 17 cierra así su participación en el torneo continental, sellando su segunda clasificación consecutiva a la cita planetaria. El torneo concluye este domingo 19 de abril con la final entre Argentina y Colombia y las oncenas que van a Qatar son la transandina, la cafetera, la brasileña, la ecuatoriana, la chilena, la uruguaya y la venezolana.