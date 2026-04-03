La Roja Sub 17 logra un agónico empate con Uruguay en su debut en el Sudamericano

La selección chilena Sub 17 arrancó su periplo por Paraguay, en el marco del Sudamericano de la categoría, que tiene un premio mayor: clasificar al Mundial. El estreno de la Roja fue con un agónico empate 1-1 ante Uruguay. En el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM) de Ypané, el elenco nacional consiguió un punto, jugando con uno más durante casi una hora.

El equipo dirigido por Ariel Leporati va con el objetivo de alcanzar una de las siete plazas que entrega el torneo para la Copa del Mundo de Qatar, tal como sucedió el año pasado con la generación de Zidane Yáñez, Yastin Cuevas y otros más. Uno de aquel plantel se repitió el plato: el portero Vicente Villegas, quien ya debutó en el primer equipo de Coquimbo Unido.

A la Roja le costó entrar en partido. Le duraba poco la pelota en los pies. Ese inicio cuesta arriba se hizo más complejo con el 1-0 de la Celeste. En los 11 minutos, Gabriel Da Silva abrió el marcador, mediante un cabezazo luego de un córner. Testazo limpio del futbolista charrúa.

El desafío que tenía Chile era tratar de generar circuitos de juego, ante un rival que se concentró en su campo con el 1-0 de su lado. Pasados los 20′, el cuadro nacional logró acercarse gracias a la pelota detenida. Ante la falta de profundidad, esa era una herramienta. Uruguay tuvo menos el balón, pero logró tener las chances más concretas.

Se genera un quiebre en los 34′ con la expulsión de Lautaro Blengio, al recibir su segunda amarilla. De inmediato, se genera otro partido. Mientras Chile se adueñó del balón, pero sin generar riesgo en área rival, la Celeste se abroqueló en su terreno, para sostener el resultado.

Para el complemento, la tónica del tramo recién mencionado se mantuvo. Ariel Leporati hizo modificaciones para tratar de remecer el tablero y obtener más eficacia en el último cuarto de cancha. El reloj era enemigo de los intereses de Chile, que careció de paciencia y de mayor claridad, pese al empuje.

Lo más cercano fue un cabezazo de Fabián Donoso, ingresado en la segunda mitad, que dio en el travesaño. Dentro de lo poco que se logró generar la Roja, el portero uruguayo Luis Machín se erigió en un sostén para el combinado oriental. Cuando la victoria parecía consumada, se rompió la muralla celeste. En el cuarto minuto de adición, el defensa Lucas López (como un delantero más, metido en el área) anotó el 1-1, luego de quedarle un rebote.

En la segunda jornada del grupo A, el domingo, Chile tendrá libre. Vuelve a jugar el martes 7, ante Colombia. La tercera presentación será el jueves 9, enfrentando al anfitrión Paraguay. El cierre de la fase será el domingo 12, contra Ecuador.

Los dos primeros de cada grupo pasan a las semifinales y clasifican a la Copa del Mundo. Los demás equipos disputarán las posiciones del 5° al 7° puesto (se enfrentarán en un cruce entre los 3° y 4° de cada grupo, para determinar los equipos que jugarán por la 5ª y 7ª posición).