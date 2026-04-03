La Roja debuta ante Uruguay: los detalles del Sudamericano Sub 17 que arranca este viernes

La selección chilena se alista para su debut en el Sudamericano Sub 17 que se disputará en Paraguay. El torneo entregará los siete cupos de la Conmbeol para el Mundial de la categoría, programado para noviembre, nuevamente en Qatar.

El equipo nacional, en esta ocasión, será dirigido por Ariel Leporati, quien ahora encabeza el proceso, en desmedro de Sebastián Miranda, el entrenador que dirigió el año pasado. Ambos, eso sí, son los hombres de confianza de Nicolás Córdova. La idea es continuar el ciclo competitivo iniciado en la edición anterior. El certamen planetario se jugará todos los años a partir de la temporada pasada. Las próximas ediciones continuarán siendo en el país árabe.

Chile integrará el Grupo A del torneo junto a Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay. Los resultados de estos encuentros definirán el avance a la siguiente ronda. El formato contempla una fase de grupos con dos zonas de cinco equipos. Los mejores ubicados avanzarán a la etapa decisiva del campeonato, instancia en la que se definirán las posiciones finales y los clasificados al Mundial. En la otra zona están Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia y Perú. Los dos primeros de cada grupo van al Mundial y los cuartos y quintos juegan una llave para determinar los otros tres que van a la cita qatarí.

En términos de preparación, la selección chilena completó su nómina con futbolistas provenientes de clubes nacionales y del extranjero. Uno de los aspectos relevantes de la convocatoria era la ausencia de jugadores pertenecientes a Colo Colo, situación que no es habitual. Sin embargo, la lesión de Bautista Andrade, jugador de Huracán de Argentina, hizo que fuera convocado Amaro Contreras, futbolista del Cacique.

“El seleccionado nacional Bautista Andrade presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan la participación de Chile en el Sudamericano de la categoría”, informó la Roja a través de un comunicado. “En su reemplazo, el Cuerpo Técnico ha decidido convocar al jugador Amaro Contreras (Colo-Colo)”, complementa el escrito.

Sin Andrade, el único elemento que milita en el extranjero es Jonathan Guerrero, integrante de Independiente de Avellaneda. El equipo que más futbolistas aporta al listado es Universidad Católica, con siete nombres. Además, cabe destacar que hay tres jugadores que disputaron el Mundial Sub 17 del 2025. Estos son Vicente Villegas (Coquimbo Unido), Cristóbal del Río (UC) y Amaro Pérez (UC).

El calendario de Chile

La selección chilena iniciará su participación este viernes 3 de abril frente a Uruguay. El encuentro está programado para las 17.00 horas y marcará el inicio de la competencia para el equipo dirigido por Leporati.

El segundo partido será el martes 7 de abril ante Colombia, en un compromiso fijado para las 19.00 horas. Posteriormente, Chile enfrentará a Paraguay el jueves 9 de abril, también a las 19.00.

La fase de grupos se cerrará el domingo 12 de abril con el partido frente a Ecuador, programado para las 19:00.