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    “Es una verdadera casa de apuestas”: Huenchumilla critica al gobierno tras cambio de gabinete y enfatiza en falta de un plan

    "La confianza, creo yo, en la ciudadanía está minada de parte del Presidente. Yo creo que ya no le cree mucha gente después de todas las promesas que se hicieron en la campaña", resaltó el senador tras las salidas de Sedini y Steinert del gabinete.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “Es una verdadera casa de apuestas”: Huenchumilla critica al gobierno tras cambio de gabinete y enfatiza en falta de un plan Dedvi Missene

    El senador Francisco Huenchumilla (DC) criticó este miércoles el cambio de gabinete ejecutado por el Presidente José Antonio Kast la noche del martes, a solo 69 días de asumir la máxima magistratura.

    Tras ser cuestionadas durante los últimos dos meses, el Ejecutivo determinó la salida de la vocera de gobierno, Mara Sedini, y de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    Así, definió que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumiera como biministro al liderar también la Segegob. Mientras tanto, Seguridad fue tomada por Martín Arrau, que dejó su cargo en Obras Públicas. Esta última vacante fue dejada en manos de Louis de Grange, que liderará las carteras de Obras Públicas y Transporte.

    En ese contexto, el legislador democratacristiano señaló en conversación con Radio Universidad de Chile que estos cambios confirman “que el Presidente Kast no tenía un plan de gobierno, no tenía un plan de seguridad no obstante que prometió tantas cosas en campaña”.

    En ese sentido, respecto a la otrora ministra Steinert consideró que finalmente resultó en una “apuesta fallida”, ya que “no es lo mismo ser experta en derecho penal que experta en seguridad”.

    Entonces la confianza, creo yo, en la ciudadanía está minada de parte del presidente. Yo creo que ya no le cree mucha gente después de todas las promesas que se hicieron en la campaña”, añadió el senador.

    Yo creo que el Presidente tiene que sincerar realmente el equipo con que cuenta y nosotros vamos a seguir esperando el plan de seguridad. Yo trabajo en la Comisión de Defensa, soy presidente de la Comisión de Defensa, y tuve oportunidad de ver el desempeño de los ministros en torno a estos planes, planes entre comillas que nunca han existido”, cargó posteriormente.

    Para concluir sobre este asunto: “Es hora de que el gobierno sincere esta situación y no trabajemos en base a supuestos, a escenarios hipotéticos. Es una verdadera casa de apuestas”.

    Respecto al biministerio que asumiría Alvarado, resaltó que “él tiene experiencia, nos conocemos de hace muchos años, y por lo tanto también fue una apuesta, en este caso más virtuosa“.

    Pero cuando tú lo sobrecargas con esto otro, estás haciendo una verdadera nueva apuesta. En circunstancias en vez de fortalecerlo, a lo mejor lo debilita, porque estás cumpliendo distintas funciones”, añadió.

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    Más sobre:DCCambio de gabineteFrancisco HuenchumillaMara SediniTrinidad SteinertClaudio Alvarado

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