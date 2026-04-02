Juan Tagle explica que pasará con los abonados de la UC en el sector que será designado para la hinchada de Boca.

La UC recibirá a hinchas de Boca Juniors en el Claro Arena. El duelo por la Copa Libertadores tendrá a 2.000 fanáticos xeneizes. La resolución fue confirmada por la Delegación Presidencial tras una reunión entre Germán Codina y Juan Tagle.

El presidente de Cruzados valoró la medida, luego de las amenazas de la Conmebol de llevar el partido a otro estadio o jugarlo a puertas cerradas. “Formulamos al delegado una reconsideración de su medida, agregando medidas de seguridad. Ahora se nos ha comunicado que así acogido el planteamiento. También exigiendo otras más. Más allá de discrepar con Conmebol, hemos encontrado una buena respuesta del gobierno para que este partido se pueda jugar de manera normal en el Claro Arena. Estamos muy contentos con el acuerdo”, dijo.

La UC recibirá a Boca en el Claro Arena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Habrá tiempo para discutir con Conmebol para saber porque sucedió esto. Nos parece que lo razonable es que se exija un porcentaje y no un número fijo. Son temas a revisar que hemos levantado”, enfatizó el abogado.

El timonel estudiantil explicó que pasará con los fanáticos de la UC que tienen su abono en el sector que será designado para la fanaticada visitante. “Hay algunos que tendrán que se reubicados. Se les darán, en algunos casos, ubicaciones incluso mejores o serán compensados”, comentó.