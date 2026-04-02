Delegación Presidencial aprueba presencia de 2.000 hinchas de Boca ante la UC en el Claro Arena por la Copa Libertadores

La UC jugará en su estadio en el estreno por la Copa Libertadores. Luego de una reunión entre el delegado presidencial Germán Codina y Juan Tagle, presidente de Cruzados, se llegó a un acuerdo para que los fanáticos de Boca Juniors estén presentes en el Claro Arena.

“Hemos tenido esta reunión. La UC ha entendido lo importante de reforzar distintas medidas de seguridad, tanto al interior del recinto como con Carabineros para garantizar lo que ha requerido la alcaldesa (Catalina San Martín) de quienes están en el sector contiguo al estadio”, señaló la autoridad regional.

“He visto en Católica la mejor voluntad por la exigencia que hemos hecho de aumentar en un 25% tanto los guardias privados que van a tener en el interior, como los que se van a desempeñar en la zona donde estará la hinchada de visita, con cámaras portatiles y corporales que permitan el monitoreo en tiempo en real. También garantizar que la circulación de las hinchadas sea segregada y no existan actos violentos. Estamos estableciendo los parametros no para este partido, sino también lo que nos interesa para el fútbol chileno”, añadió.

En esa línea, Codina se refirió a la respueta de Universidad Católica. “Reconozco que hemos tenido a un club que ha entendido que tiene que desembolsar más recursos para abrir el espacio a hinchas visitantes y dar la tranquilidad a quienes concurran al estadio”, dijo. “Hubo un ejemplo claro de lo que queremos para el fútbol. Vamos a permitir el ingreso de los 2.000 hinchas de Boca siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que establecimos en esta reunión”, agregó.

Tagle se reunió con Codina.

“Entramos en contacto con Tribuna Segura, equivalente en Argentina a la autoridad, para que se faciliten los DNI de las personas que están con prohibición de entrar a los estadios, para que la UC garantice el derecho de admisión”, dio a conocer.

Juan Tagle valoró la respuesta. “Formulamos al delegado una reconsideración de su medida, agregando medidas de seguridad. Ahora se nos ha comunicado que así acogido el planteamiento. También exigiendo otras más. Más allá de discrepar con Conmebol, hemos encontrado una buena respuesta del gobierno para que este partido se pueda jugar de manera normal en el Claro Arena. Estamos muy contentos con el acuerdo”, dijo.

“Habrá tiempo para discutir con Conmebol para saber porque sucedió esto. Nos parece que lo razonable es que se exija un porcentaje y no un número fijo. Son temas a revisar que hemos levantado”, enfatizó el abogado.

Este miércoles, la Conmebol exigió a la UC respetar la exigencia de darle 2.000 boletos a la hinchada visitante. En caso contrario, la alternativa era trasladar el partido a un estadio que cumpla con las condiciones exigidas. El ente subcontinental amenazó con jugar a puertas cerradas en caso de no darle boletos a los seguidores transandinos. Algo que finalmente no ocurrirá tras ser resuelto en acuerdo con la autoridad regional.