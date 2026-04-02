El cambio de estrategia de Nicolás Jarry para romper la peor racha de su carrera y evitar quedarse sin ranking

Nicolás Jarry vive un momento delicado en su carrera. La derrota por 6-3 y 6-1 frente al italiano Mattia Bellucci en la primera ronda de las clasificaciones del Masters 1000 de Miami estiró a 13 las derrotas consecutivas del exnúmero 16 del mundo. Un número preocupante para un jugador de la jerarquía del chileno.

Actualmente, en el puesto 154 del ranking, Nico no conoce de victorias desde que superó a Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon, el 4 de julio del año pasado. La estadística se torna más compleja si se considera que, desde aquella recordada actuación en Roma 2024, solo acumula 19 triunfos, repartidas entre qualys, challengers y torneos ATP.

Durante la primera parte del año, la apuesta de Nico fue mayoritariamente por la disputa de torneos ATP, ya sea desde las clasificaciones o el cuadro principal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los sorteos no fueron tan favorables y su nivel tampoco fue bueno.

Este tortuoso presente tiene su origen en una serie de problemas físicos y de salud. La misma semana en que consiguió llegar a la final del Masters 1000 de Roma se le desencadenó una neuritis vestibular, enfermedad que afectó su equilibrio y que tardó casi dos años en dejar de ser un problema para él. Luego, una fractura en el codo lo sacó de las canchas antes del fin del año tenístico y perjudicó severamente su pretemporada, al punto de que hace poco más de un mes pudo entrenar con un cierto grado de normalidad.

“Le está faltando ese ritmo de juego... Un partido de tenis profesional es complejo. Entonces él tiene que estar en tono a la competencia que esté jugando. Ha tenido mala suerte en varios torneos últimamente, donde ha tenido puntos del partido y eso. Yo creo que es cuestión solamente de tener paciencia”, dice Jorge Salkeld, vicepresidente de Octagon, la empresa que representa al chileno.

El alto ejecutivo y extenista peruano también apunta a la exigencia del tenis de hoy: “Él tiene que tener paciencia, reflexionar y entrar a la pista con todo a su favor. Y luego hay que luchar. Un partido de tenis es realmente bastante complejo. Ganar no es fácil. Hoy en día la competencia es ruda a todo nivel. Y bueno, entonces hay que estar ahí”.

Asimismo, ha podido compartir en estos últimos días con el nieto de Jaime Fillol y describe cómo ha sido este presente. “Ahora, yo creo que hay que reflexionar, hay que pararse un poco, ver qué se hace. Porque, te digo, sinceramente ha estado trabajando muy fuerte, pero solo desde hace unas cuatro o cinco semanas. Porque él estuvo con un problema con el codo, con un problema con el pie. Entonces solamente desde hace cinco semanas. Pero por eso yo creo que a Nico hay que apoyarlo, hay que tener paciencia. Es un jugador muy sano, muy disciplinado”, sostiene.

En ese contexto, también anticipa que Jarry va a apostar por otro tipo de torneos en las próximas semanas. “Él se ha anotado unos challengers en Europa. Y ahora vamos a ver. Estuvimos con él y vamos a conversar para ver cuál es la mejor alternativa” , comenta.

De hecho, Jarry aparece apuntado en el Challenger 75 de Madrid, que se disputará entre el 6 y el 12 de abril. Un escenario ideal para comenzar a recuperar la confianza, pues es probable que tenga un sorteo mucho más favorable que los que ha tenido en los últimos meses en torneos de mayor cuantía.

El objetivo de no insistir en jugar las clasificaciones de los torneos ATP apunta a recuperar esa confianza extraviada. “Es un ritmo que los jugadores tienen que tomar y hay que darle chance a que ese ritmo se monte. Es ahí la clave”, añade Salkeld.

Por otra parte, si no suma en la gira europea corre el riesgo de quedarse de terminar sin ranking. Esto porque defiende 320 puntos en lo que queda de temporada. De ellos, la revalidación más compleja son las 230 unidades que consiguió por los octavos de final de Wimbledon del año pasado, a los que llegó tras superar la qualy.

¿Qué implica salir del ranking?

Los meses que vienen para Nicolás Jarry son cruciales, pues el no sumar puntos atenta directamente contra su planificación de torneos. De hecho, si no logra defender las unidades, podría hasta quedar sin ranking.

Si llega a darse ese catastrófico escenario, Nico deberá buscar invitaciones a torneos o, incluso, tener que jugar clasificaciones en certámenes más modestos y cuyos premios son considerablemente menos significativos a los que está acostumbrado a recibir en el circuito ATP.

En ese hipotético plano, Nico repetiría lo ocurrido en 2021, cuando regresó después de su sanción de 11 meses tras arrojar positivo en un caso de contaminación cruzada. En aquella ocasión se valió de invitaciones, principalmente en el circuito sudamericano, para sumar sus primeras unidades.