“Todo pasa por algo”: una fractura en el codo derecho obliga a Nicolás Jarry a ponerle fin a su temporada

Mediante un video en sus redes sociales, el tenista nacional explicó esta nueva lesión que le afecta y que lo obligó a cerrar anticipadamente el año.

Carlos González Lucay
Una fractura en el codo derecho sacó de circulación a Nicolás Jarry.

Nicolás Jarry vive un complejo momento que lo obligó a terminar anticipadamente la temporada. El tenista nacional anunció el motivo de esta determinación a través de un video en sus redes sociales.

“Hola a todos, quería saludarlos y contarles que, después de un par de revisiones con todo el equipo de Alemana Sport encontramos una pequeña fractura en el codo derecho, que me viene molestando hace un par de semanas”, comenzó explicando.

Luego abordó los plazos para volver a estar en óptimas condiciones. “Para recuperar son cuatro a seis semanas, así que hablé con todo mi equipo y tomamos la decisión de que vamos a ponerle fin a este año 2025 para poder recuperarme, descansar y hacer una muy buena pretemporada para el 2026”, manifestó.

En ese sentido, lamentó la manera en la que tuvo que cerrar una temporada, donde su hito más destacado fueron los octavos de final de Wimbledon. “Lejos de la forma en que me hubiese gustado terminar la temporada, pero todo pasa por algo. Hay que encontrarle la razón y me queda recuperar y sé que este tiempo me va a ayudar en otros aspectos de mi vida. Así que sigo con todas las energías para volver a estar donde estuve en un minuto y quería agradecerles a todos por los saludos y el apoyo”, remató.

Ubicado actualmente en el puesto 114 del ranking, Nico defiende 50 puntos en lo que resta del año, por lo que debería cerrar el 2025 alrededor de la casilla 127, lo que sepulta cualquier posibilidad de entrar directo al cuadro principal del Abierto de Australia. De este modo, tendrá que jugar las clasificaciones del primer grand slam de la temporada.b

