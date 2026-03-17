SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sigue la mala racha: Nicolás Jarry cae ante Mattia Bellucci y se despide de la qualy del Masters 1000 de Miami

    El chileno no pudo en su estreno en la ronda clasificatoria y ya acumula 13 derrotas consecutivas.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Nicolás Jarry (152°) continúa sin encontrarse con su mejor tenis. Este lunes, en su estreno en la primera ronda de la qualy del Masters de Miami, el chileno enfrentó al italiano Mattia Bellucci (94°). El resultado fue una aplastante derrota por 6-3 y 6-1, en poco más de una hora.

    En la primera manga, Nico logró sostener su saque en los primeros games. Sin embargo, quiebres en el quinto y en el noveno juego acabaron por condenarlo. Fue 6-3 para el europeo.

    En el segundo set se esperaba alguna reacción de Jarry, pero el nacional se derrumbó. Nunca pudo encontrar consistencia con su servicio y Bellucci se impuso por un expresivo 6-1.

    Foto: Photosport

    Con este resultado, el Príncipe acumula 13 caídas consecutivas en el circuito, las que se reparten en seis en la temporada 2025 y siete este 2026. Su último triunfo fue el 4 de julio del año pasado, en Wimbledon ante el brasileño Joao Fonseca.

    Distinta suerte

    En tanto, los otros representantes nacionales tuvieron distinta suerte en la qualy del Masters de Miami. Primero, en la tarde del lunes, Christian Garin (95°) cayó ante el canadiense Liam Draxl (147º) por parciales de 6-4, 4-6 y 2-6.

    La buena noticia de la jornada ocurrió durante la noche, y fue de Tomás Barrios (119°), quien superó por 6-3 y 6-2 al estadounidense Nishesh Basavareddy (198º). En la siguiente ronda de la qualy se medirá contra el ganador del encuentro entre Aleksandar Vukic (93º) y Billy Harris (138º).

    Más sobre:TenisNicolás JarryMasters de Miami

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es evidente que en un día uno no va a sacar a 300.000 personas”: Kast matiza promesa de expulsión de migrantes irregulares

    Tras persecución vehicular: Carabineros detiene a tiros a sujetos que balearon a una menor y su abuelo en Pelarco

    Ataque a hospital de Afganistán deja al menos 400 muertos y 250 heridos tras bombardeo pakistaní

    Donald Trump asegura que para él sería un honor “tomar o liberar” Cuba

    Diputados PDG llaman al gobierno a evaluar factibilidad de reinstalar minas antitanque en la frontera norte

    Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas

    Lo más leído

    1.
    Cuerpo técnico azul, una apuesta, una vieja aspiración y una exfigura de Boca: los entrevistados para la banca de la U

    Cuerpo técnico azul, una apuesta, una vieja aspiración y una exfigura de Boca: los entrevistados para la banca de la U

    2.
    El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

    El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

    3.
    Tomás Barrios le gana al local Nishesh Basavareddy y avanza en la clasificatoria del Master 1000 de Miami

    Tomás Barrios le gana al local Nishesh Basavareddy y avanza en la clasificatoria del Master 1000 de Miami

    4.
    Colo Colo no está para presiones: los albos derrotan a Huachipato en el Monumental y regresan al liderato exclusivo

    Colo Colo no está para presiones: los albos derrotan a Huachipato en el Monumental y regresan al liderato exclusivo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Tras persecución vehicular: Carabineros detiene a tiros a sujetos que balearon a una menor y su abuelo en Pelarco
    Chile

    Tras persecución vehicular: Carabineros detiene a tiros a sujetos que balearon a una menor y su abuelo en Pelarco

    Diputados PDG llaman al gobierno a evaluar factibilidad de reinstalar minas antitanque en la frontera norte

    Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida
    Negocios

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida

    Plan de ajuste fiscal del gobierno incluye la revisión “de abusos” y gastos no financiados en el Presupuesto 2026

    Eliminación del IVA a la vivienda por un año: industria estima que reduciría hasta 10% los precios

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026
    Tendencias

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    Sigue la mala racha: Nicolás Jarry cae ante Mattia Bellucci y se despide de la qualy del Masters 1000 de Miami
    El Deportivo

    Sigue la mala racha: Nicolás Jarry cae ante Mattia Bellucci y se despide de la qualy del Masters 1000 de Miami

    Tomás Barrios le gana al local Nishesh Basavareddy y avanza en la clasificatoria del Master 1000 de Miami

    El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera
    Cultura y entretención

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera

    Los inesperados acompañantes de Akriila en su show de Lollapalooza

    Chappell Roan cierra Lollapalooza: triunfa con un pop vibrante y masivo

    Ataque a hospital de Afganistán deja al menos 400 muertos y 250 heridos tras bombardeo pakistaní
    Mundo

    Ataque a hospital de Afganistán deja al menos 400 muertos y 250 heridos tras bombardeo pakistaní

    Donald Trump asegura que para él sería un honor “tomar o liberar” Cuba

    Las reacciones por el Escudo Fronterizo: Gobernador de Tacna pide apoyo a Lima y expresidentes bolivianos cuestionan medida

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT