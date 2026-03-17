Sigue la mala racha: Nicolás Jarry cae ante Mattia Bellucci y se despide de la qualy del Masters 1000 de Miami
El chileno no pudo en su estreno en la ronda clasificatoria y ya acumula 13 derrotas consecutivas.
Nicolás Jarry (152°) continúa sin encontrarse con su mejor tenis. Este lunes, en su estreno en la primera ronda de la qualy del Masters de Miami, el chileno enfrentó al italiano Mattia Bellucci (94°). El resultado fue una aplastante derrota por 6-3 y 6-1, en poco más de una hora.
En la primera manga, Nico logró sostener su saque en los primeros games. Sin embargo, quiebres en el quinto y en el noveno juego acabaron por condenarlo. Fue 6-3 para el europeo.
En el segundo set se esperaba alguna reacción de Jarry, pero el nacional se derrumbó. Nunca pudo encontrar consistencia con su servicio y Bellucci se impuso por un expresivo 6-1.
Con este resultado, el Príncipe acumula 13 caídas consecutivas en el circuito, las que se reparten en seis en la temporada 2025 y siete este 2026. Su último triunfo fue el 4 de julio del año pasado, en Wimbledon ante el brasileño Joao Fonseca.
Distinta suerte
En tanto, los otros representantes nacionales tuvieron distinta suerte en la qualy del Masters de Miami. Primero, en la tarde del lunes, Christian Garin (95°) cayó ante el canadiense Liam Draxl (147º) por parciales de 6-4, 4-6 y 2-6.
La buena noticia de la jornada ocurrió durante la noche, y fue de Tomás Barrios (119°), quien superó por 6-3 y 6-2 al estadounidense Nishesh Basavareddy (198º). En la siguiente ronda de la qualy se medirá contra el ganador del encuentro entre Aleksandar Vukic (93º) y Billy Harris (138º).
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