Tomás Barrios le gana al local Nishesh Basavareddy y avanza en la clasificatoria del Master 1000 de Miami

La participación chilena en el Master 1000 de Miami no había comenzado bien. Christian Garin (95º) fue el primero de los tres tenistas chilenos en saltar a la cancha en las clasificatorias y cayó por 4-6, 6-4 y 6-2 ante el canadiense Liam Draxl (147º).

El segundo representante nacional en jugar su chance en el evento estadounidense fue Tomás Barrios (119º), el cual debía enfrentar al local Nishesh Basavareddy (198º). Y el partido comenzó parejo. Cada uno de los tenistas defendía su servicio, hasta que en el séptimo game, el chillanejo le quiebra al norteamericano y quedó 4-3 arriba con su servicio.

Ventaja que ratificó en el juego siguiente y en el subsiguiente para llevarse el primer set por 6-3. Y aunque en la manga venidera, tuvo tres puntos de quiebre en el cuarto juego, no logró capitalizar la ventaja y debió esperar una segunda oportunidad.

La misma que llegó en el quinto juego, cuando en la primera chance que tuvo, dejó la cuenta 4-2 a su favor y sirviendo para ratificar el quiebre. Algo que logró sin problemas y que al igual en que en el set anterior, volvió a quebrar para quedarse con un 6-2 final y avanzar en el torneo de Miami.

Ahora el deportista sureño deberá esperar al ganador del duelo entre el australiano Aleksandar Vukic (93º) y el británico Billy Harris (138º), para jugarse la chance de entrar al cuadro principal del torneo norteamericano. Partido que fue suspendido en la jornada de este lunes, cuando se encontraban igualados a seis en el primer set.