Encuentran en buen estado a soldado conscripto que había desaparecido con un fusil desde San Rafael

La Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) de Rancagua informó que encontraron al soldado conscripto que este viernes abandonó sin autorización el recinto militar “El Culenar”, ubicado en la comuna de San Rafael, dentro de la Región del Maule.

Señalaron que, durante esta tarde, luego de intensas labores de búsqueda que involucraron apoyo de personal policial y medios de la BAVE, lograron dar con el paradero del uniformado, que se encontraba en buenas condiciones y portaba su armamento de cargo .

El soldado, oriundo de Rancagua, habría salido del recinto con su fusil de servicio sin municiones, en circunstancias que se investigan, de acuerdo con la institución.

El uniformado recientemente había sido acuartelado para cumplir con su servicio militar y al momento de dejar el cuartel estaba participando en una campaña de instrucción inicial.

“La Brigada de Aviación se encuentra brindando contención psicológica para determinar las causas que lo motivaron a tomar dicha decisión”, afirmaron desde la BAVE. Además, desde la entidad afirmaron que están acompañando a la familia del soldado.