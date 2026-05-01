Prisión preventiva para imputado por homicidio en Quilpué ocurrido durante el 2025

Tras una investigación liderada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, se consiguió la detención y formalización del presunto autor de un homicidio perpetrado en la comuna de Quilpué, ubicada en la Región de Valparaíso.

El imputado, que mantenía una orden de detención, fue formalizado durante el pasado miércoles por el delito de homicidio con un arma cortopunzante , efectuado en noviembre del pasado 2025, según explicó Juan Carlos Catalán, fiscal ECOH de Valparaíso.

El Juzgado de Garantía de Quilpué determinó la prisión preventiva del sujeto y fijó 90 días como plazo para la investigación.