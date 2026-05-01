A punta de récords, Jannik Sinner se instala con comodidad en la final del Masters de Madrid ante Alexander Zverev

El Masters 1.000 de Madrid ya conoce a sus finalistas de la edición 2026. Este viernes Jannik Sinner (1°) y Alexander Zverev (3°) superaron con comodidad las semifinales del certamen para instalarse en la definición del domingo.

El alemán se impuso en dos sets al belga Alexander Blockx, por parciales de 6-2 y 7-5. En tanto, el italiano hizo lo propio con Arthur Fils, con un marcador aún más expresivo, ya que fue 6-2 y 6-4 para el nacido en San Candido.

Historial y récords para Sinner

El registro entre estas dos estrellas del tenis favorece ampliamente a Jannik Sinner. En el circuito se han visto las caras en 13 ocasiones, con nueve victorias para el italiano versus cuatro de Sasha.

Además, con el imponente triunfo en semis Sinner se anotó un llamativo récord: registra finales en los nueve torneos ATP Masters 1.000, solo le faltaba el de Madrid. Es el tenista más joven (con 24 años) en conseguir este hito que antes lograron gigantes como Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. No obstante, Su Majestad lo hizo con 30 años, el español con 27 y el serbio con 25.

También el italiano busca convertirse en el primer jugador de la historia en ganar cinco títulos consecutivos de Masters 1.000. Cabe destacar que acumula los trofeos de París el año pasado, además de Indian Wells, Miami y Montecarlo esta temporada. Actualmente posee una impresionante racha invicta de 27 triunfos seguidos.

Por otro lado, Zverev ha mostrado un 2026 con un buen nivel. Sin embargo, esta temporada no había podido superar la barrera de las semifinales, algo que hizo este viernes.

Foto: @MutuaMadridOpen en X.

En tanto, en las damas, Mirra Andreeva y Marta Kostyuk disputarán este sábado la final del torneo. El duelo está pactado para las 11.00 horas de Chile.