Alto nivel, pero sin poder alcanzar una final: el presente de Alexander Zverev, rival de Christian Garin en Montecarlo

Christian Garin (109°) apretaba el puño este lunes en Montecarlo. En una hora y 28 minutos de partido derrotó por 6-2 y 6-4 al italiano Matteo Arnaldi (107º) por la primera ronda del torneo, un resultado que no es menor, puesto que, considerando sus dos triunfos en la qualy, luego de cinco meses logró encadenar tres victorias consecutivas en un año complicado para el ariqueño, en el que sufrió la muerte de su padre. Además, estos resultados lo ascienden hasta la casilla 82 del ranking en vivo. Sin embargo, por la segunda ronda del Masters 1.000, el desafío será mayor, ya que se deberá ver las caras con Alexander Zverev (3°), un oponente con el que tiene historia.

El alemán, con 28 años y 24 títulos en su palmarés, continúa como uno de los grandes protagonistas del circuito y en el ranking ATP solo es superado por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Este año, de 20 partidos jugados, ganó 15 y perdió cinco. Su primer servicio sigue firme como uno de los más sólidos del mundo y su promedio de aces por duelo en la actualidad está en 14,9%, un arma de la que Garin deberá tomar precaución.

No obstante, a pesar de las contundentes estadísticas, esta temporada no pasó la barrera de las semifinales en ninguno de los torneos relevantes que se disputaron: en el Abierto de Australia llegó hasta la ronda de los cuatro mejores tras caer en un dramático encuentro a cinco sets ante Alcaraz, en el ATP 500 de Acapulco se fue sorpresivamente en segunda ronda, mientras que en Indian Wells y Miami también llegó hasta semis y en ambas ocasiones fue despachado por Sinner, su pesadilla este 2026.

Foto: REUTERS/Yves Herman Yves Herman

Además, se continúa alargando una de las deudas de su exitosa carrera: no ganar un Grand Slam, algo que ya es un tema importante en su país. “Ha jugado muchas finales, este año es otra oportunidad”, dijo hace poco más de un mes el mítico Boris Becker, al ser consultado por esta sequía.

Historial favorable a Gago

Las diferencias estadísticas entre Sasha y Garin están a la vista. Sin embargo, el chileno atraviesa por su mejor momento en lo que va de este año. Este lunes, luego de un buen primer set, supo reponerse y reaccionar tras la arremetida de Matteo Arnaldi en la segunda manga, una confianza que sin duda le puede servir durante el partido ante el alemán.

El historial entre ambos tenistas marca una supremacía del ariqueño por 2-1. La primera vez que se vieron la caras fue en los cuartos de final del ATP 250 de Múnich, instancia en la que el chileno fue vencedor. En 2022, en Roma, por la ronda de los ocho mejores, Zverev se tomó revancha y eliminó a Gago. Sin embargo, en 2024, también en Múnich y por la ronda de cuartos, el tenista nacional se volvió a colocar arriba en el historial con un sólido 6-4 y 6-4.

Aunque uno de los enfrentamientos más recordados entre Sasha y Garin no se produjo en el ATP, sino que en la etapa en que ambos eran juveniles. En 2013, el chileno le ganó nada menos que la final de Roland Garros 2013 al europeo. Este miércoles se agregará un nuevo capítulo a este historial.