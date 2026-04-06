Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

Christian Garin (109º) poco a poco comienza a reconstruirse. Por primera vez en cinco meses logró ganar tres partidos consecutivos y este lunes en el Masters 1000 de Montecarlo dio una concreta señal de su recuperación tras vencer por 6-2 y 6-4 al italiano Matteo Arnaldi (107º) e instalarse en la segunda ronda del Masters 1000 monegasco.

En una hora y 28 minutos de partido, el tenista nacional se sobrepuso a algunos momentos difíciles, pero nunca perdió el control del encuentro. Ni siquiera en el segundo set cuando el europeo esbozó una recuperación, apoyado por un bullicioso grupo de compatriotas.

El comienzo tuvo algo de irregularidad, ya que Gago partió quebrando en el primer juego, para posteriormente ceder su saque en el siguiente. No obstante, en el tercer game volvió a romper y de ahí en adelante se simplificó el trámite de la manga inicial, con otro break sobre el final. Con una derecha muy afilada y un revés cruzado que sigue causando estragos en sus rivales, el nacido en Arica allanó las cosas a su favor.

Arnaldi, quien había entrado al cuadro principal como lucky loser, elevó su nivel y llegó a ponerse 2-0, pero Garin recuperó rápido su servicio y emparejó con un quiebre en el tercer juego. Luego, el chileno volvió a arrebatarle el saque a su rival en el séptimo, pero el de San Remo lo recuperó en el siguiente. Sin embargo, y pese a tener al público en contra, logró una nueva ruptura y con su servicio cerró una victoria que vale mucho. No solo porque recuperó la fortaleza mental para cerrar los partidos, sino que tendrá un notable ascenso en la clasificación mundial.

Valioso premio

El triunfo para Garin significa asegurar su regreso al top 100, ya que con los 80 puntos que ha sumado entre sus dos partidos de la qualy y su actuación en la primera ronda, lo hacen trepar por ahora hasta el puesto 82 en el ranking en vivo.

Por el paso a la tercera ronda, su rival será nada menos que el número tres del mundo Alexander Zverev, quien quedó libre en la primera ronda. El historial es favorable para el chileno por 2-1, quien se impuso al alemán por un doble 6-4 en su último enfrentamiento, en los cuartos de final del ATP de Múnich de 2024.

En todo caso, la historia entre ambos data desde su época juvenil, cuando el tenista nacional le ganó la final de Roland Garros en 2013.

El otro nacional que ya está instalado en la segunda ronda es Alejandro Tabilo (39º), quien este martes buscará seguir avanzando, cuando se mida con el checo Jiri Lehecka (13º), reciente finalista en el Masters 1000 de Miami.

El zurdo defiende los octavos de final alcanzados en la edición pasada, donde incluso se dio el lujo de derrotar a la leyenda Novak Djokovic antes de caer frente a Grigor Dimitrov en la ronda de los 16 mejores.