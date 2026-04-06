SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    El tenista nacional logró su tercera victoria consecutiva en el Masters 1000 del Principado tras superar en dos sets al italiano Matteo Arnaldi y avanzar a la segunda ronda del cuadro principal.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Christian Garin superó al italiano Matteo Arnaldi y se metió en segunda ronda de Montecarlo.

    Christian Garin (109º) poco a poco comienza a reconstruirse. Por primera vez en cinco meses logró ganar tres partidos consecutivos y este lunes en el Masters 1000 de Montecarlo dio una concreta señal de su recuperación tras vencer por 6-2 y 6-4 al italiano Matteo Arnaldi (107º) e instalarse en la segunda ronda del Masters 1000 monegasco.

    En una hora y 28 minutos de partido, el tenista nacional se sobrepuso a algunos momentos difíciles, pero nunca perdió el control del encuentro. Ni siquiera en el segundo set cuando el europeo esbozó una recuperación, apoyado por un bullicioso grupo de compatriotas.

    El comienzo tuvo algo de irregularidad, ya que Gago partió quebrando en el primer juego, para posteriormente ceder su saque en el siguiente. No obstante, en el tercer game volvió a romper y de ahí en adelante se simplificó el trámite de la manga inicial, con otro break sobre el final. Con una derecha muy afilada y un revés cruzado que sigue causando estragos en sus rivales, el nacido en Arica allanó las cosas a su favor.

    Arnaldi, quien había entrado al cuadro principal como lucky loser, elevó su nivel y llegó a ponerse 2-0, pero Garin recuperó rápido su servicio y emparejó con un quiebre en el tercer juego. Luego, el chileno volvió a arrebatarle el saque a su rival en el séptimo, pero el de San Remo lo recuperó en el siguiente. Sin embargo, y pese a tener al público en contra, logró una nueva ruptura y con su servicio cerró una victoria que vale mucho. No solo porque recuperó la fortaleza mental para cerrar los partidos, sino que tendrá un notable ascenso en la clasificación mundial.

    Valioso premio

    El triunfo para Garin significa asegurar su regreso al top 100, ya que con los 80 puntos que ha sumado entre sus dos partidos de la qualy y su actuación en la primera ronda, lo hacen trepar por ahora hasta el puesto 82 en el ranking en vivo.

    Por el paso a la tercera ronda, su rival será nada menos que el número tres del mundo Alexander Zverev, quien quedó libre en la primera ronda. El historial es favorable para el chileno por 2-1, quien se impuso al alemán por un doble 6-4 en su último enfrentamiento, en los cuartos de final del ATP de Múnich de 2024.

    En todo caso, la historia entre ambos data desde su época juvenil, cuando el tenista nacional le ganó la final de Roland Garros en 2013.

    El otro nacional que ya está instalado en la segunda ronda es Alejandro Tabilo (39º), quien este martes buscará seguir avanzando, cuando se mida con el checo Jiri Lehecka (13º), reciente finalista en el Masters 1000 de Miami.

    El zurdo defiende los octavos de final alcanzados en la edición pasada, donde incluso se dio el lujo de derrotar a la leyenda Novak Djokovic antes de caer frente a Grigor Dimitrov en la ronda de los 16 mejores.

    Más sobre:TenisMasters 1000 de MontecarloChristian GarinAlexander ZverevMatteo Arnaldi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE: hay 550 mil morosos y monto llega a $4 billones

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Abogado de Galvarino Apablaza presenta denuncia ante Naciones Unidas para evitar su detención y extradición a Chile

    Jara arremete contra megaproyecto de Reconstrucción de Kast y acusa que “en eso hay mucha soberbia”

    Lo más leído

    1.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    2.
    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional
    Chile

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE: hay 550 mil morosos y monto llega a $4 billones

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años
    Negocios

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    Barómetro Unab: Economía pierde dinamismo en marzo pero se mantiene en terreno favorable

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile
    Tendencias

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    “Eres especial”: el inspirador mensaje del piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev
    El Deportivo

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX
    Cultura y entretención

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar
    Mundo

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua