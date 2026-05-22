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    El Deportivo

    El futuro de Alexis Sánchez está cada vez más lejos de Sevilla

    El atacante chileno termina contrato el 30 de junio y la nueva administración del club no se acercado para extender el vínculo. Encima, la partida del actual director deportivo Antonio Cordón alimenta la incertidumbre.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Sánchez no seguirá en Sevilla, según los medios hispanos. Foto: Sevilla FC.

    Alexis Sánchez ha tenido un notable final de temporada con el Sevilla. El atacante se ha convertido en el revulsivo, ese jugador que llega desde la banca, y cambia el rostro de un equipo. Papel clave que permitió a los andaluces salvarse del descenso, a falta de una fecha para el final de LaLiga.

    Sin embargo, el futuro del tocopillano está cada vez más lejos de la escuadra nervionense. En los últimos días las señales que ponen al goleador histórico de la Roja más fuerte que adentro de la capital andaluza. Así también lo entiende la prensa local, la que no ha dudado en poner al delantero en la puerta de salida.

    Y es que ha sido una temporada llena de altibajos para el Dilla. El futbolista llegó en el último día de mercado al club, en septiembre pasado, después de un horrible regreso al Udinese de Italia, cuadro que lo dio a conocer en la elite del futbol mundial. Y si bien había firmado por dos temporadas en el noreste de la península, Sánchez y la dirigencia de la escuadra friulana se dieron la mano después de 14 presencias (479 minutos) y cero goles, situación inédita en la carrera del futbolista, quien llegó a Europa en 2008.

    Entonces, el arribo del chileno era una verdadera apuesta para los andaluces que, en el curso anterior, se habían salvado de llegar a Segunda División en la última fecha de la temporada 2024-’25. Sumidos en una profunda crisis económica que le impedía comprar jugadores de fuste y con el límite salarial más bajo entre los 20 clubes de LaLiga.

    En ese escenario, a pesar de sus 36 años, el Dilla cumplía con todos los requerimientos de un mercado completamente acotado. El director deportivo Antonio Cordón presentó el nombre al técnico de ese entonces, el argentino Matías Almeyda, quien de todas maneras autorizó la contratación del delantero.

    Una jugada que salió a la perfección para un equipo completamente atribulado. Tras nueve meses, Sánchez suma 4 goles y 2 asistencias, de las cuales una conquista y una habilitación ocurrieron en los últimos cuatro partidos. Es decir, e un momento clave de la temporada en la lucha por no descender.

    “El chileno es un jugador de una calidad brutal. Cada vez que entra, el equipo lo nota. Estoy súper contento con su implicación en el juego. Es un jugador que nos está dando todo lo que necesitamos. Valoro que pueda entrar desde el principio, pero está siendo más decisivo que muchos titulares”, dijo el actual técnico Luis García Plaza, en la previa de la derrota ante Real Madrid, partido en el que el tocopillano volvió a ser clave para entregar soluciones en ofensiva.

    Más lejos

    Lo cierto es que enero pasado, Sánchez estuvo muy cerca de abandonar al cuadro andaluz. El atleta mantuvo intensas conversaciones con el equipo brasileño Internacional de Porto Alegre, escuadra que estaba dispuesta a conceder los requerimientos del jugador. Pese a ello, la secretaría técnica se movió rápido para evitar la salida.

    “El compromiso que tenemos con Alexis es hasta el 30 de junio. Además, no existe ninguna cláusula en su contrato para la salida a mitad de la temporada. No hay ningún interés en que Alexis pueda salir. En junio, ya se verá”, advirtió a inicio de año José Ignacio Navarro, brazo derecho del director deportivo Antonio Cordón.

    Sin embargo, los últimos días han sido de una agitación extrema para el club. No solo en el plano deportivo, con la salvación ya consumada. Sino también en el aspecto administrativo, después de que el Fondo de Inversión liderado por Sergio Ramos adquiriera el 80% del paquete accionario en una suma cercana a los 500 millones de dólares.

    Una situación que alterará completamente el proyecto deportivo de la institución, el que verá muchos cambios en cuanto a la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese sentido, la primera salida confirmada es la del propio Cordón, uno de los principales garantes de la presencia del Dilla.

    El exfuncionario del Betis y Villarreal no seguirá, aspecto en el que el nombre que cobra más fuerza es el de Marc Boixasa, profesional con una trayectoria dilatada en el sector y hombre de confianza de Ramos. Aunque su presencia combina labores de gestión económica y técnica.

    Ni siquiera la continuidad del entrenador García Plaza está del todo clara, otro de los nombres que la jugado por el estatus del chileno en el equipo. Es más, el propio DT reconoció que se puede marchar, tal como lo adelantó en la conferencia de prensa posterior a los duelos que dejaron al club otra temporada en LaLiga.

    “Yo quiero estar, pero si no me quieren no tendré ningún problema en irme. Tengo que notar que me quieren y si no, cojo las maletas. Y si me quieren, a trabajar. Me he ganado de que sean sinceros conmigo, ahora quiero disfrutar”, explicó el extécnico del Baniyas emiratí.

    En medio de la incertidumbre, tal como adelantó El Deportivo, el representante del jugador Fernando Felicevich se vio obligado a viajar en estos días para negociar la situación de su cliente. Además, conoce la palabra de los nuevos dueños sobre el futuro del futbolista.

    Una situación que también dominan los medios locales, algunos de los cuales ya le bajaron el pulgar al Niño Maravilla, quien incluso podría estar viviendo sus últimos minutos como jugador, al menos en el continente europeo.

    Alexis tampoco seguirá en el Sevilla y no se puede decir que no se haya dejado la piel sobre el terreno de juego. Aunque no ha salido de inicio en esta última etapa con García Plaza, sus actuaciones han llamado mucho la atención de la afición por la entrega que le ha dedicado el futbolista a la causa del equipo”, escribió el diario ABC de Sevilla.

    Más sobre:FútbolSevillaAntonio CordónAlexis SánchezLaLigaSergio Ramos

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