Exministro del TC, Iván Aróstica, repele intento de “turbazo” en San Miguel: uno de los delincuentes resultó fallecido

Un delincuente fallecido dejó un intento de robo tipo “turbazo” ocurrido durante la noche del jueves en la comuna de San Miguel a la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando un grupo de alrededor de ocho delincuentes armados intentaron ingresar al inmueble ubicado en la intersección de calle Gaspar Banda con Arcángel.

De acuerdo a la información preliminar, en el domicilio se encontraba el exministro del TC, en compañía de su esposa y uno de sus hijos. En este contexto, es que este utilizó un arma de fuego para repeler el robo produciéndose un intercambio de disparos.

A raíz del hecho es que resultó herido de gravedad uno de los delincuentes, el cual perdió la vida en el lugar.

Según detalló el subprefecto Alejandro Armijo, subjefe de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) de la PDI, “Existe un grupo de delincuentes que ingresa a este domicilio, dentro de los cuales resultan un par de ellos también con lesiones producto de este intercambio de disparos, que están en este momento en diferentes centros asistenciales de esta comuna”.

A raíz del hecho también resultaron con lesiones el exministro del TC y su hijo.

“El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica”, sostuvo el funcionario policial.