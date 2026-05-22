Irán cifra en 35 los buques que atravesaron Ormuz en el último día con “permiso” y “coordinación” de Teherán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha indicado este viernes que durante el último día un total de 35 buques, incluidos petroleros, han transitado a través del estrecho de Ormuz “tras obtener permiso” de su Armada, un proceso que ha contado “con la coordinación” de las fuerzas iraníes.

“Durante las últimas 24 horas, 35 buques, incluidos petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales, pasaron a través del estrecho de Ormuz tras obtener permiso y en coordinación y con seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, ha señalado en un comunicado, según ha recogido la cadena pública iraní, IRIB.

“Cabe destacar que, a pesar de la inseguridad generada tras la agresión del Ejército terrorista estadounidense en el estrecho de Ormuz, la Armada de la Guardia Revolucionaria creó una vía marítima segura para la navegación y la continuidad del comercio mundial”, ha destacado.

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó el miércoles un mapa con los límites de su “jurisdicción” en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.