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    Constructoras mejoran resultados en el primer trimestre y destacan el subsidio a la tasa de interés en hipotecarios

    Besalco, Salfacor, Paz, Ingevec y Echeverría Izquiero ya entregaron sus estados financieros correspondientes al primer trimestre del presente ejercicio. La mayoría comunicó alzas de dos dígitos en su última línea.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Foto: Andres Perez 31 Marzo 2026 Trabajadores Construccion del nuevo Edificio Coorporativo del Banco Santander en la comuna de Las Condes, empleo. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Las principales compañías de construcción e inmobiliarias del país reportaron para el primer trimestre una mejora relevante en sus ganancias.

    Ese es el caso de Salfacorp, compañía que reportó un crecimiento año contra año de 5,4% en sus ganancias, totalizando $11.040 millones.

    La empresa precisó que el primer trimestre el segmento de negocio de ingeniería & construcción (Icsa) tuvo una menor actividad que en igual periodo de 2025, mientras que el segmento inmobiliario (Iaco) reflejó un mayor nivel de escrituración de proyectos propios, así como un mayor avance de construcción en proyectos DS49.

    Respecto a las perspectivas futuras de ingresos, la compañía dijo que el backlog combinado total de Salfacorp a marzo de 2026 fue $2.083.250 millones, lo que se compara con los $2.089.150 millones a diciembre de 2025 y con $1.823.898 millones a marzo de 2025.

    Por su parte, la constructora e inmobiliaria Paz Corp registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora de $2.322 millones el primer trimestre, cifra que representó un aumento de 9% frente a igual periodo de 2025.

    Los ingresos, en tanto, anotaron una caída interanual de 19,8% a $30.925 millones, debido a un menor volumen de escrituración en Chile, efecto que fue compensado parcialmente por un mejor desempeño de la operación en Perú.

    Las escrituras acumuladas alcanzaron a MUF 1.106, una disminución de 14,4% respecto del primer trimestre de 2025.

    En su análisis razonado detalló que la caída se explica principalmente por un menor nivel de escrituración en Chile, aunque esto “fue compensado en parte por el impacto positivo del subsidio estatal a la tasa de interés hipotecaria a contar del segundo semestre de 2025. De hecho, el 75,9% de las viviendas escrituradas por la compañía durante el trimestre utilizaron este subsidio”.

    En ele caso de Besalco el alza en la última línea fue de 33% hasta los $12.483 millones, esto a pesar de que los ingresos por actividades ordinarias consolidados a marzo 2026 alcanzaron los $203.465 millones, un 16,7% a los de igual fecha del año anterior, “explicado por una disminución de la actividad en el segmento de obras civiles”, dijo en su análisis razonado.

    Junto con ello indicó que el backlog aumentó un 19% respecto de marzo del 2025, alcanzando 44,6 millones de UF, “el valor más alto en la historia de la empresa, lo que se explica, principalmente, por el aumento en la carga de trabajo del segmento de servicios de maquinarias, así como el segmento de desarrollos inmobiliarios, tanto en Chile como en Perú”.

    Respecto del segmento inmobiliario, indicó que los ingresos y los costos se incrementaron en un 38,9% y un 27,3% respectivamente, por lo que el resultado del segmento llegó a $2.768.051 millones, un alza de 250,1% año contra año.

    En Chile, indicó la firma, los niveles de venta del segmento “han aumentado levemente debido a los beneficios que se han dado a los compradores, como el acceso al subsidio de la tasa para viviendas nuevas, sin embargo, la situación económica del país sigue generando dificultades en el acceso al crédito de los compradores”.

    Ingevec y Echeverría Izquierdo

    En el caso de Ingevec, las ganancias crecieron 50,3% interanual hasta los $5.052 millones.

    El avance “se explica principalmente por mayores ventas en la Constructora, que compensan un menor margen bruto, y por un mejor resultado de la Inmobiliaria, impulsado por el aumento de los ingresos por gestión”, dijo en su análisis razonado.

    En tanto, los ingresos se expandieron 36,4% a $80.602 millones, lo que se explicó “por la mayor adjudicación de contratos en la Constructora durante los últimos períodos y por mayores ingresos por gestión de proyectos en la Inmobiliaria, los que se reconocen al inicio de la construcción; en el trimestre se iniciaron 6 proyectos”.

    Sobre el segmento inmobiliario, detalló que la utilidad creció 28,7% a $1.238 millones.

    Esto se vio impulsado por el crecimiento de 130,1% en las promesas proporcionales habitacionales a marzo de 2026. El alza, indicó la firma, se explica por su estrategia comercial y “la ley de subsidio a la tasa hipotecaria, que beneficia a unidades bajo UF 4.000, segmento en el que se encuentra más del 90% de nuestra oferta”.

    En el segmento Ingeniería y Construcción, el backlog de MM$ 644.829 a marzo de 2026 se incrementó un 1,3% respecto al cierre de diciembre de 2025, “lo cual representa una importante base de actividad para la compañía de cara a los próximos períodos”.

    En tanto, el backlog proporcional por escriturar en el segmento inmobiliario alcanzó UF 4.526.000 a marzo de 2026, creciendo un 36,5%.

    En Echeverría Izquierdo, el resultado atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó a los $5.732 millones a marzo, lo que implicó un aumentando de 11,9%.

    En tanto, las ventas al cierre del primer trimestre llegaron a$190.883 millones, un 42,4% mayor al ejercicio anterior.

    En su análisis razonado, detalló que, por sector económico, los mayores aumentos porcentuales en los ingresos están dados por proyectos en minería, totalizando $124.835 millones, un 85,6% más que al 31 de marzo 2025, representando el 65,4% del total de los ingresos, destacando dentro de este sector operación tanto en Chile como Perú.

    “Por otra parte, los ingresos en el sector soluciones habitacionales para segmentos medios y edificación habitacional aumentan en un 61,8% y un 169,6% respectivamente, y mantienen una gran presencia, representando al 31 de marzo del 2026 un 16,1% del total de los ingresos”.

    La firma detalló también que, al comparar el backlog de marzo 2026 con el valor registrado al mismo periodo del año anterior, “éste muestra un aumento de 4,91%, representando el actual, de los niveles más altos de backlog que ha tenido la compañía”.

    Sobre el sector vivienda, si bien indicó que “el aporte del subsidio a la tasa es innegable”, también explicó que “la inversión inmobiliaria siguió baja, a lo que se sumó el incumplimiento de compromisos por parte de algunos Serviu”.

    Para 2026, proyectó en su análisis razonado que “podría comenzar un período de crecimiento integral de la construcción, incluso en un escenario de fuerte restricción fiscal”.

    Más sobre:Resultados de EmpresasPazSalfacorpIngevecBesalcoEcheverría

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