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    Figuras del City, de Chelsea y de Manchester: los cortados por Tuchel en la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026

    El entrenador de Los Tres Leones, Thomas Tuchel, comienza a definir el equipo que intentará levantar la Copa en Norteamérica.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Inglaterra es parte del Grupo L del Mundial. KAI PFAFFENBACH

    El Mundial de Norteamérica 2026 sigue tomando forma. A menos de un mes del inicio de la competencia, las selecciones comienzan a definir qué jugadores serán los integrantes definitivos de las nóminas para enfrentar el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

    Uno de los equipos que siempre es favorito para pelear por el título es Inglaterra. Por lo mismo, el entrenador Thomas Tuchel ha analizado cada detalle para conformar el mejor once inicial y poder potenciarlo con las modificaciones.

    Y hay importantes novedades. El diario estadounidense The New York Times realizó un adelanto del listado de la selección de los tres leones donde hay varias figuras del fútbol inglés que han perdido las chances de ir a la cita norteamericana.

    Una de las principales ausencias será la del atacante Phil Foden del Manchester City. A él se agrega otra decepción, la de Cole Palmer del Chelsea. Dos de las grandes figuras que quedaron fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.

    A su vez, Luke Shaw de Manchester United es otra de las grandes ausencias, al igual que el defensa del Chelsea Levi Colwill. Así también el delantero sensación del Leeds United Dominic Calvert-Lewin deberá espera su cupo en el siguiente torneo.

    Tampoco estarán el defensa central y capitán de Manchester United, Harry Maguire, quien ya había revelado que no fue convocado en una historia subida a sus redes sociales: “tenía confianza en que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me ha dejado conmocionado y desolado por la decisión”.

    Por otro lado, hay inclusiones que también sorprenden. Allí aparece el nombre de Ivan Toney, quien juega en el Al-Ahli de Arabia Saudita. A él se agrega Ollie Watkins del Aston Villa, ambos jugadores han sido incluidos como alternativas del ataque a Harry Kane.

    Kobbie Mainoo de Manchester United, el defensa del Newcastle United Tino Livramento y el extremo del Arsenal Noni Madueke también figuran entre los jugadores seleccionados para el torneo.

    Nueva polémica

    El futbolista del Manchester City, Jack Grealish, ha vuelto a ser noticia por su relación con el ambiente nocturno. A él se sumaron James Garner y Jordan Pickford, arquero titular de la selección inglesa que seguramente será nominado al Mundial de 2026 después de ser parte también de Rusia 2018 y Qatar 2022.

    Según informó The Sun, el plantel del Everton realizó una cena en el reconocido restaurante The Ivy Manchester. Más tarde, los tres futbolistas fueron vistos ingresando al exclusivo club nocturno Whiskey Down, a eso de las 23.30 horas.

    Grealish abandonó el recinto y se fue en un vehículo que lo estaba esperando, recibiendo ayuda de un guardia personal para subirse al auto. Esto fue registrado por diferentes personas presentes en el lugar. Pickford, en tanto, dejó el local unas horas antes, al igual que Garner. Todos eran escoltados por seguridad privada.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Norteamérica 2026InglaterraThomas Tuchel

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