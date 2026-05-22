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    Se entregan dos prófugos clave: el FIFA Gate tiene un nuevo giro que involucra a Sergio Jadue

    Los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis, quienes participaron en la entrega de sobornos al dirigente chileno, viajaron a Estados Unidos para llegar a un acuerdo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Marcelo Hernández/Atonchile MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    A más de 10 años de que estallara el FIFA Gate, la trama que manchó al fútbol sigue sin resolverse. Sus repercusiones en las altas dirigencias del fútbol, y particularmente en Sudamérica, movieron los cimientos organizativos que hasta hoy siguen pasando cuentas.

    En Chile, Sergio Jadue, que en 2015 era presidente de la ANFP, tuvo que enfrentar un largo proceso en el extranjero en el que admitió haber recibido sobornos y pagos ilegales a cambio de adjudicar de manera irregular los derechos de transmisión y televisación de torneos importantes.

    En el 2016, el calerano reconoció a la justicia estadounidense su participación en las irregularidades. “En particular, yo y otros oficiales de fútbol recibimos sobornos de las compañías de marketing de deportes, las cuales pagaron los sobornos para obtener, mantener y renovar los derechos de televisión en los torneos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa América y Copa América Centenario”, admitió.

    En esa misma linea dijo: “Para llevar a cabo el esquema, yo, junto con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, utilizamos instalaciones de transferencia e instituciones financieras localizadas en Estados Unidos, entre otros países, para hacer y recibir los pagos de soborno”.

    Respecto a la acusación por “crimen organizado y fraude electrónico”, Jadue expresó que “desde aproximadamente 2012 a 2015, yo, a sabiendas e intencionalmente de acuerdo con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, acordé participar en un esquema de defraudar a FIFA, Conmebol y Concacaf de su derecho a servicios honestos al aceptar sobornos”.

    Esta semana el caso volvió a hacer noticia ya que dos prófugos clave decidieron viajar a Estados Unidos para llegar a un acuerdo.

    Según la información publicada por el diario The New York Times, los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis se entregaron para negociar con los fiscales federales de ese país. Ambos son importantes en el caso, ya que están acusados del pago de sobornos a Sergio Jadue y a otros dirigentes sudamericanos, a cambio de lucrativos derechos de televisión y mercadotecnia.

    Foto: Marcelo Hernández/Atonchile MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    La operación comenzó hace unos días, según revela el medio de comunicación: “El fin de semana, los dos salieron voluntariamente de Buenos Aires con sus esposas en un vuelo comercial con destino a Nueva York. Y el lunes, Hugo, de 81 años, y Mariano, de 51, iniciaron conversaciones para negociar un posible acuerdo con los fiscales federales en Brooklyn”.

    “Su llegada es un giro sorprendente en el largo caso sobre la FIFA. Para los fiscales, la comparecencia de los Jinkis significa una posible victoria en un caso que recientemente había perdido terreno por las apelaciones y el gobierno de Donald Trump”, añadieron.

    En las operaciones de los Jinkis incluso aparecen vinculados torneos como la Copa América: “A lo largo de los años, los fiscales federales han conseguido más de 30 condenas y cientos de millones de dólares en la investigación, pero hasta ahora no habían podido confrontar a los Jinkis, a quienes acusan de ser figuras clave en una larga trama para utilizar sobornos y adquirir los derechos de torneos como la Copa América”.

    En el caso de Jadue, se le postergó 16 veces su sentencia. La última vez que eso sucedió fue en octubre de 2023, cuando la jueza Pamela K. Chen ordenó mantener pendiente el fallo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolSergio JadueFIFA Gate

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