Christiane Endler, a las puertas de la gloria: Barcelona aplasta al Lyonnes y le arrebata la Champions League femenina

El Barcelona se impuso en la final de la Champions League femenina ante el Lyonnes de Christiane Endler. Foto: UEFA.

Christiane Endler se quedó nuevamente a las puertas de la gloria. El Lyonnes cayó en el Barcelona en la final de la Champions League femenina, por 2-0. La chilena no pudo continuar agigantando su laureado palmarés en Europa.

El elenco francés llegó al Ullevaal Stadion de Oslo con el objetivo de obtener un nuevo título continental y recuperar el trono que no conquista desde 2022. Sin embargo, equipo de Jonatan Giráldez se quedó al borde de la gloria.

Las culés, en tanto, sellaron su cuarto trofeo de la Champions League en su sexta final consecutiva, igualando al Eintracht Frankfurt como el segundo equipo más ganador del torneo, con cuatro copas. Aún están cuatro por debajo del Lyonnes, el más ganador. Pere Romeu, pupilo de Giraldez, se impuso ante su maestro en la definición.

Una dura caída

Endler fue titular en un encuentro que a esta altura se ha convertido en un clásico del fútbol europeo. Fue una definición entre los dos mejores equipos del continente. Por otra parte, la actual Balón de Oro Aitana Bonmatí, con poco rodaje por su lesión de peroné, fue suplente.

El encuentro inició con intensidad y con el Lyon intentando imponer sus términos. Las francesas se hicieron con la posesión y anularon el juego asociativo culé, mostrando una superioridad desde lo físico.

De hecho, en el 14′ parecía llegar la apertura de la cuenta. Renard remató de cabeza y obligó a una gran parada de Cata Coll, mientras que Lindsey Heaps concretó el rebote. No obstante, tras la efusiva celebración, el tanto fue desestimado por posición de adelanto de la defensa central, quien estaba disputando su duodécima final continental.

Fue un aviso y una segunda oportunidad para el Barcelona, que comenzó a ser mejor. El conjunto catalán poco a poco fue cambiando el trámite del encuentro, aunque el Lyonnes seguía pareciendo mejor al descanso.

En el complemento, vino la alegría culé. Ewa Pajor, la goleadora del certamen, terminó siendo la figura al anotar un doblete. El primer gol vino en el 54′ tras sellar un gran contragolpe. Un ajustado remate en el que Endler no pudo hacer nada. Después, en el 68′, conectó un centro de Salma Paralluelo para definir el encuentro.

Esta última cerró la final con otros dos goles sobre el cierre. Primero, en el 89′, con un verdadero golazo. Recibió fuera del área y sacó un potente remate cruzado para batir a la arquera nacional. Nada que hacer. En el tercer minuto de descuento, culminó un rápido ataque para sentenciar todo. Festejo culé en Noruega.

Endler cayó en su tercera final de la Champions League. Únicamente se pudo coronar en 2022, cuando las francesas sí vencieron a las blaugranas. Las culés se vengaron en 2024 como en 2026.