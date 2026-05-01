¿Habrá segunda parte? José Mourinho aborda el interés del Real Madrid

José Mourinho descartó haber tenido contactos con Real Madrid. “Nadie ha hablado conmigo. Puedo garantizarlo”, afirmó este viernes. Medios de Europa han puesto el nombre del lusitano como el candidato número uno para asumir en la dirección técnica del combinado del Santiago Bernabéu.

“Llevo muchos años en el fútbol y estoy acostumbrado a estas cosas... pero no hay nada del Real Madrid”, enfatizó.

Las especulaciones surgen en un contexto de incertidumbre en la banca del equipo merengue. Álvaro Arbeloa está en la cuerda floja tras una temporada sin títulos. Florentino Pérez lo designó como interino en enero en reemplazo de Xabi Alonso, quien llegó a inicios del curso actual y partió a los pocos meses en medio de una crisis con el plantel.

Mourinho dirigiendo un entrenamiento del Benfica. Foto: @slbenfica

Actualmente el Real Madrid se encuentra a 11 puntos del líder de LaLiga, el Barcelona, a falta de cinco fechas. Además, quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich.

Mourinho, que dirigió al club entre 2010 y 2013, tiene vínculo vigente con el Benfica. “Me queda un año de contrato”, señaló el portugués.

Aun así, en febrero, cuando su equipo y el Real Madrid se midieron en la Liga de Campeones, el técnico reconoció que mantiene una buena relación con la directiva del cuadro español. “Salí con el alma completamente limpia, no olvidaré nunca lo que me dijeron el presidente y José Ángel Sánchez: ‘Ahora viene lo fácil, lo difícil ya está hecho’”, señaló en esa ocasión.